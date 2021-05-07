Netflix'e N-Plus Hizmeti Geliyor: Çalma Listesi, Podcast ve Daha Fazlası!

Netflix N-Plus isimli hizmeti test ettiği ortaya çıktı. Dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti, N-Plus ile ilgili kullanıcılara bir anket yaptı. Peki, platforma çok yakında eklenmesi beklenen yeni hizmet ne işe yarayacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Netflix N-Plus Hizmeti Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix'in kullanım oranı özellikle COVID-19 döneminde önemli ölçüde arttı. Salgın döneminde vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın servisi üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Şirket, her geçen gün platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Protocal isimli web sitesi tarafından aktarılan bilgilere göre dijital yayın servisi, N-Plus hakkında kullanıcılara bir anket gerçekleştirdi. Ankette söz konusu hizmet hakkında bazı bilgiler yer aldı. Anketin sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü kullanıcılar tarafından nasıl bir geri dönüş sağlandığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Paylaşılan bilgilere göre N-Plus, platformda yer alan içeriklere ilişkin kamera arkası prodüksiyon bilgileri ve podcast yayınlarına ulaşabilme imkanının yanı sıra içeriklerdeki tüm müziklere erişme olanağı sunacak. Hizmet, bu özellikler ile sınırlı kalmayacak. Hizmet, dizi ve filmler ile ilgili oynatma listeleri oluşturulmasına da imkan tanıyacak.

Kullanıcılar, N-Plus sayesinde içeriklerde yer alan tüm müzikler içerisinden çalma listesi oluşturabilecek. Netflix kullanıcıları, oluşturdukları çalma listelerini diğer kullanıcılar ile paylaşabilecek. Bu özellik, Spotify ve Dezer gibi dijital müzik platformlarında yer alan özelliğe oldukça benziyor. Çalma listesi oluşturma, kullanıcı deneyimini çok ciddi oranda üst seviyeye taşıyabilir.

Bu özellik kullanıma sunulmayabilir çünkü şirket, daha önce pek çok özelliği test edip kullanıma sunmamıştı. Elbette bu noktada kullanıcılara gönderilen anketin sonuçları da çok büyük bir rol oynuyor. Firma, kullanıcılardan olumlu geri dönüş almışsa çok yakında özelliği platformda görebiliriz.

N-Plus olarak isimlendirilen yeni hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dijital yayın platformu, böyle bir hizmeti kullanıma sunmalı mı? Kullanıcılara gönderilen anket ile birlikte ortaya çıkan yeni hizmete ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.