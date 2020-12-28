Netflix Ocak 2021 İçerikleri Belli Oldu

Ocak ayına sayılı günler kala çok sayıda Netflix kullanıcısının kafasında "Netflix'te ocak ayında hangi içerikler var?” gibi birtakım sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalında yayımladığı video ile birlikte kullanıcıların kafasında oluşan soruların büyük bir kısmını giderdi. Netflix Ocak 2021 içerikleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Netflix Ocak 2021 İçerikleri Listesi

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeni ile popüler dijital yayın hizmeti Netflix’te geçirilen sürede ve kullanıcı sayısında önemli ölçüde artış yaşandı. İnsanların büyük bir kısmı evde kaldığı süre içerisinde vakit geçirmek için Netflix üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Salgın döneminde zamanını Netflix içeriklerini izleyerek geçirmeyi tercih eden kullanıcıların kafasında “Netflix Ocak 2021 içerikleri ne olacak? şeklinde sorular oluşmuştu.

Netflix Türkiye, yayımladığı video ile beraber ocak ayına sayılı günler kala kullanıcıların kafasında oluşan bu soruları giderdi. Peki, Netflix kullanıcılarını aralık ayında hangi dizi ve filmler bekliyor? Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 2 dakika 04 saniye uzunluğundaki videoda yer alan ocak içerikleri şu şekilde:

“Bu belgesel, kararlılığı sayesinde Fransa'nın en başarılı basketbolcularından biri olmayı başaran Tony Parker'ın geçmişini ve kariyerini mercek altına alıyor.”

“Evde yaptığı üzücü doğumun ardından duygusal yıkım yaşayan bir kadın, içine düştüğü kederli boşlukta eşinden ve ailesinden uzaklaşır.”

"Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar."

"Tekdüze yaşamından ve çevresindeki herkesten bunalan Aziz, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak için bir oyun oynamak zorunda. Komik ve trajik bir kaçış hikâyesi."

"Bu gerçek suç öyküsünde Los Angeles'ın aşırı sıcak ve güneşli 1985 yazında iki dedektif acımasız ve şeytani bir seri katilin peşine düşer."

"Prenseslik görevleri onu çağırsa da o, içki âlemi yapmayı tercih ediyor. Özgür ruhlu Bean, iblis ve elf dostlarıyla ortalığı birbirine katarken kralı çileden çıkarıyor."

"Paris'teki bir ajansta çalışan menajerler, beklenmedik bir kriz sonrasında yıldız müşterilerini memnun etmek ve şirketlerini ayakta tutmak için çabalıyor."

"Bir grup peri, sihirli güçlerini kontrol etmeyi öğrenirken bir yandan da aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkmaya çalışır."

"Azimli bir Hint sürücü, yoksulluktan kaçıp zirveye çıkmak için kıvrak zekâsını kullanır. New York Times çok satanlar listesindeki kitaptan uyarlanan efsanevi bir serüven."

10. Penguen Bloom (27 Ocak)

"Hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan tetikçi, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilince bu kimliğe bürünmeye karar verir."

"Yaz tatilini Hawaii'nin küçük bir adasında geçiren Brooklynli iki kardeşin kayıp bir hazineyi bulmak için çıktıkları macera, kökenleriyle bağ kurmalarını sağlayacaktır."