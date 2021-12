Netflix Ocak 2022 Takvimi: Hangi Filmler ve Diziler Var?

Netflix Ocak 2022 takvimi paylaşıldı. Kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük dijital yayın platformu olmaya devam eden Netflix'in kütüphanesine önümüzdeki ay içerisinde pek çok içerik eklenecek. Peki, ocak ayında izleyiciler ile buluşacak içerikler nelerden oluşuyor?

Netflix Ocak 2022 Takvimi Nelerden Oluşuyor?

Kulüp 2. Sezon Babamın Kemanı Mother/Android After Life 3. Sezon The Office Ozark 4. Sezon 1. Kısım Münih: Savaş Yaklaşıyor Snowpiercer 3. Sezon In From the Cold Home Team Angry Birds: Yaz Çılgınlığı

1. Kulüp 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

1950'li yıllarda İstanbul'da geçen Kulüp dizisinin ikinci sezonu 6 Ocak tarihinde yayımlanacak. İlk sezonu ile büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin başrol oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci bulunuyor.

2. Babamın Kemanı Çıkış Tarihi Ne Zaman?

İzleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen Babamın Kemanı isimli yerli film, 21 Ocak tarihinde popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek.

3. Mother/Android Ne Zaman Netflix'e Gelecek?

Mattson Tomlin tarafından yazılan ve yönetilen Mother/Android, 7 Ocak tarihinde yayına girecek. Film, bir android ayaklanması ile sarsılan kıyamet sonrası bir dünyada üç kişinin hikayesini konu alıyor.

4. After Life 3. Sezon Çıkış Tarihi

2019 yılında yayımlanmaya başlayan After Life isimli başarılı dizinin üçüncü sezonu 14 Ocak tarihinde çıkacak. Dizi, eşinin ölümünü kabullenmekte zorlanan bir gazete yazarının hikayesini anlatıyor.

5. The Office Ne Zaman Netflix'e Gelecek?

2005 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren The Office isimli popüler dizinin tüm sezonları 15 Ocak'ta Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.

6. Ozark 4. Sezon 1. Kısım Ne Zaman Çıkacak?

Netflix Ocak 2022 takvimi ile Ozark'ın yeni sezon tarihi de belli oldu. Ozark dizisinin dördüncü sezon birinci kısmı 21 Ocak tarihinde yayına girecek.

7. Münih: Savaş Yaklaşıyor Ne Zaman Yayımlanacak?

1938 yılında geçen Münih: Savaş Yaklaşıyor (Munich: The Edge of War), 21 Ocak tarihinde dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek. Robert Harris’in kitabından uyarlanan film, Münih'te yolları kesişen İngiliz devlet memuru ve Alman diplomatın hikayesini konu alıyor.

8. SnowPiercer 3. Sezon Çıkış Tarihi

Snowpiercer dizisinin üçüncü sezonu, 25 Ocak tarihinden itibaren her hafta yeni bölüm şeklinde yayımlanacak. Dizi, buzlarla kaplı bir dünyada hayatta kalmayı başaran insanların trendeki yaşamını anlatıyor.

9. In From the Cold Ne Zaman Çıkacak?

Merak içerisinde beklenen In From the Cold isimli dizi 28 Ocak tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda Margarita Levieva, Cillian O'Sullivan ve Lydia Fleming bulunuyor.

10. Home Team Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Home Team isimli film, 28 Ocak tarihinde Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.

11. Angry Birds: Yaz Çılgınlığı Ne Zaman Çıkacak?

Animasyon dizisi Angry Birds: Yaz Çılgınlığı, 28 Ocak tarihinde yayımlanacak.

Netflix Ocak 2022 takvimi hakkında ne düşünüyorsunuz?