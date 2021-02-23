Netflix Önerilenleri Otomatik İndirme Özelliği Çıktı

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu konumunda olan Netflix, önerilenleri otomatik indirme özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Netflix önerilenleri otomatik indirme özelliği nedir, nasıl kullanılır? Gelin hep beraber Netflix'in yeni özelilğine göz atalım.

Netflix Önerilenleri İndirme Özelliği Yayında

Netflix, en sevdiğiniz dizinin bir sonraki bölümünü internete bağlı olmadığınızda bile kolayca izleyebilmeniz için üç yıl önce Akıllı İndirme özelliğini hizmete sunmuştu. Şimdi ise, seveceğiniz yeni dizi veya filmleri çevrimdışı olsanız bile kolayca ve hızla bulmanızı sağlamak için "Sizin İçin İndirilenler" özelliği kullanıma sunuldu.

Bu yeni özellik, tercihlerinize göre önerilen dizileri veya filmleri otomatik olarak mobil cihazınıza indiriyor. İster uzun bir araba yolculuğu yapmak zorunda kalan bir komedi sever olun, ister internet bağlantısı olmayan bir romantik komedi hayranı. Bu özellik sayesinde sizi eğlendirip keyiflendirecek yeni bir içerik daima elinizin altında olacak.

Cihazınıza ne kadar içerik indirileceğinin kontrolü daima sizin elinizde bulunuyor. Özelliği kullanmak için şu adımları uygulamanız gerekiyor:

Mobil cihazınızdaki İndirilenler sekmesine giderek Sizin İçin İndirilenler özelliğini açın. Cihazınıza indirilmesini istediğiniz içerik miktarını (1GB, 3GB veya 5GB) seçin ve Aç öğesine dokunun. Ne kadar çok yer ayırırsanız Netflix sizin için o kadar çok içerik indirir.

Özellik bugünden itibaren tüm dünyadaki Android cihazlarda kullanılabiliyor. Netflix yaptığı açıklamada "iOS testleri ise yakında yapılacak. Mobil deneyimi iyileştirmenin yeni yollarını aramaya aralıksız olarak devam ediyoruz. Keyifle izleyeceğiniz yeni dizi ve filmleri keşfetmenizi daha da kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Netflix İndir

Hemen aşağıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.

Netflix, 2007'deki başlangıcından bu yana ilk kez 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Netflix tahminlere göre dünya çapında 200 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Yayın devi, 2020 yılını 203,7 milyon aboneyle şaşırtıcı bir şekilde sona erdirdi.

Netflix, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 8,5 milyondan fazla abone eklediğini ve yıl boyunca 37 milyon rekor sayıda kullanıcı kaydettiğini açıkladı. Abone sayısı, 100 milyon ödeme yapan müşterinin kilometre taşına ulaştığı 2017'den bu yana iki katına çıktı.

Sizler Netflix hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!