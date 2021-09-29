Netflix Oyun Geliştiricisi Night School Studio'yu Satın Aldı

Netflix, oyun sektöründe ilerlemeye ne kadar kararlı olduğunu gösteren adımları atmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük dijital yayın platformunun sahibi olan şirket, video oyunu sektöründe kalıcı bir isim haline gelmeye yönelik ilk büyük hamlelerinden birini yaparak Night School Studio'yu satın aldı.

Night School Studio, ilk olarak 2016 yılında Oxenfree isimli bir video oyunu ile oyunseverlerin karşısına çıkmış ve video oyunu ile eleştirmenler tarafından yoğun övgünün odağında yer almıştı. Oyun geliştiricisinin şu anki hedefi ise Oxenfree'nin devam oyununu geliştirmek ancak söz konusu video oyununun arkasında bu kez Netflix olacak.

Oyun stüdyosunun kurucu ortağı Sean Krankel, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Night School, anlatı ve tasarım hedeflerini farklı ve özgün video oyunları ile genişletmek istiyor. Netflix, film, dizi ve -şimdi de- video oyunu yapımcılarına milyonlarca insana mükemmel eğlenceli anlar sunmak için daha önce eşi ve benzeri görülmemiş alan sağlıyor. Hikaye tabanlı video oyunu alanındaki tecrübemiz ve Netflix'in çeşitli hikaye anlatıcılarını destekleme geçmişi inanılmaz bir eşleşmeydi. Her iki ekip de sanki içgüdüsel olarak bir araya gelmiş gibi oldu."

Netflix Oyun Geliştiricisi Night School ile Sınırlı Kalmayacak

Bu satın alım, Netflix'in ilk kez oyun stüdyosu satın alması nedeniyle oldukça değerli görülüyor fakat şirketin bununla sınırlı kalmayacağını belirtmek gerekiyor. Öyle ki Netflix, her türden oyuncu edinmek için dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler ile iş birliklerinin süreceğini söyledi. Şirket ayrıca oyunculara her oyun kategorisinde geniş bir oyun yelpazesine sahip olmakta kararlı olduğunu da vurguladı.

Satın alım her ne kadar bazı oyuncuları sevindirse de ne Netflix ne de Night School, Oxenfree 2'nin dijital yayın platformu üzerinden kullanıma sunulup sunulmayacağını belirtmedi. Oyuncu toplulukları ise Netflix'in video oyunlarını nasıl oyuncularla buluşturacağı ile ilgili soru işaretlerinin bir an önce giderilmesini bekliyor.

Netflix'ten Yeni Oyun: Eden Unearthed

Video oyunu sektörüne hızlı bir giriş yapan Netflix, Eden Unearthed adında bir video oyunu geliştirdi. Eden Unearthed olarak isimlendirilen yapım Oculus Quest ve Quest 2 cihazları için çıkışını gerçekleştirdi. Netflix oyun projesi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.