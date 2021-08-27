Netflix Oyun Hizmetini Test Etmeye Başladı: İlk Görsel Paylaşıldı

Netflix oyun piyasasına resmen giriş yaptı. Dünyanın en popüler dijital yayın platformu, oyun hizmetini şu anda yalnızca Polonya'da test etmeye başladı. Şirketin yeni hizmetine ilişkin ilk ekran görüntüsü de paylaşıldı. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Eğlence sektörünün bir parçası haline gelen Netflix, rekabetin artması ve abone artışının hız kaybetmesi gibi nedenlerle işini daha da büyütmek istiyor ve bunu da dijitalden vazgeçmeden yapmayı amaçlıyor.

Netflix Oyun Hizmetini Polonya'da Test Ediyor

Popüler dijital yayın platformu, oyun hizmetini şu anda yalnızca Polonya'da test etmeye başladı. Test kapsamında içerik kütüphanesine iki adet mobil oyun eklendi. Kütüphaneye eklenen mobil oyunların Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3 olduğu açıklandı.

Şu anda yalnızca Polonya'daki bazı Android kullanıcılarına sunulan oyunlar, uygulamanın ana sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Oyun hizmetine ilişkin bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsü, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Ekran görüntüsüne baktığımızda Netflix uygulamasının ana sayfası üzerinden oyunlara ulaşılabildiğini fakat oyunları oynamak için Google Play Store isimli Android uygulama mağazası üzerinden indirilmesi gerektiğini görüyoruz.

Netflix COO'su Greg Peters, geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin sunacağı oyunlarda herhangi bir reklam ve oyun içi satın alım olmayacağını belirtmişti. Şirket ayrıca oyunların abonelik ücretine dahil edileceğini açıklamıştı. Yani kullanıcılar, söz konusu oyunları oynamak için herhangi bir ek ücret vermek zorunda kalmayacak.

Kullanıcılar dizi, film, belgesel gibi içeriklerin yanı sıra oyunlara da erişebilecek. Oyunların abonelik fiyatına bir etkisinin olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu durum, abonelik fiyatının artmasına neden olabilir fakat şirketin bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Dijital yayın hizmetinin mobil yapımların ardından AAA olarak nitelendirilen video oyunları geliştiririp geliştirmeyeceği henüz bilinmiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın hizmetinin oyun özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük bir popülerliğe sahip olan platformun oyun stratejisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.