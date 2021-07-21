Netflix Oyun Hizmetini Doğruladı: Ekstra Ücret İsteyecek mi?

Netflix oyun piyasasına resmen giriş yapıyor. Dünyanın en popüler dijital yayın platformu, kullanıcılara sunacağı video oyunlarına ilişkin detaylar paylaştı. Peki, kullanıcıların oyunlara erişmek için ekstra ücret ödemesi gerekecek mi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Netflix, bu çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 400 bin abone kaybetti. Dijital yayın platformu, 2019'un ikinci çeyreğinden bu yana iki ülkede ilk kez abone sayısında düşüş yaşadı. Şirket, rekabetin artması ve abone artışının hız kaybetmesi gibi sebeplerden ötürü işini daha da büyütmek istiyor ve bunu da dijitalden vazgeçmeden yapmayı amaçlıyor.

Şirketin geçtiğimiz aylarda video oyunu sektörüne girmek için bir yönetici aradığı ortaya çıkmıştı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Netflix, oyun sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts ve popüler sosyal medya platformu Facebook'ta yöneticilik yapmış olan Mike Verdu'yu "oyun geliştirme başkan yardımcısı" olarak işe almıştı.

Netflix Oyun için Ekstra Ücret İsteyecek mi?

Popüler dijital yayın platformu, sunacağı video oyunlarına ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, ilk etapta mobil oyunlar geliştirecek. Dijital yayın hizmeti, henüz herhangi bir oyun duyurusu gerçekleştirmedi. Bu sebepten ötürü hangi türde bir mobil oyunun geleceği bilinmiyor.

Netflix COO'su Greg Peters, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin sunacağı oyunlarda herhangi bir reklam ve oyun içi satın alım olmayacak. Şirket ayrıca oyunların abonelik ücretine dahil edileceğini açıkladı. Yani kullanıcılar, söz konusu oyunları oynamak için herhangi bir ek ücret vermek zorunda kalmayacak.

Kullanıcılar dizi, film, belgesel gibi içeriklerin yanı sıra oyunlara da erişebilecek. Oyunların abonelik fiyatına bir etkisinin olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu durum, abonelik fiyatının artmasına neden olabilir fakat şirketin bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Dijital yayın hizmetinin mobil yapımların ardından AAA olarak nitelendirilen video oyunları geliştiririp geliştirmeyeceği henüz bilinmiyor.

Şirketin oyun sektörüne girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler dijital yayın platformunun oyun piyasasına giriş yapması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.