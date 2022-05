Netflix Bu Ay Oyun Kütüphanesine 4 Yeni Oyun Ekliyor

Netflix, popüler bir kart oyunu olan Exploding Kittens oyunu da dâhil olmak üzere bu ay platformunda piyasaya sürülecek dört yeni oyun daha duyurdu. Böylece platformun oyun kataloğundaki oyun sayısı 22'ye çıkıyor.

Direwolf Digital tarafından geliştirilen Exploding Kittens oyunu, oyuncuların Exploding Kitten'dan kaçınmayı amaçlayan kartlar kullandığı orijinal kart oyununun klasik oynanışını koruyor. Kullanıcılar, oyuncuların desteyi yeni şekillerde manipüle etmesine izin vermek için Radar ve Flip Flop olmak üzere iki yeni özel kartla oynayabilecek. Yeni Exploding Kittens oyunu 31 Mayıs'ta 15'ten fazla dil desteğiyle çıkacak.

Netflix'in oyun listesine katılan diğer oyunlardan biri de Kanadalı geliştirici East Side Games tarafından geliştirilen Dragon Up. Tek oyunculu macera oyunu, oyuncuların krallıklarını kurtarmak için nadir ejderhaları yumurtadan çıkartıp topladığı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Netflix, oyunu daha büyülü hissettirmek için grafik stilinin eski hikâye kitaplarında ve peri masallarında görülen İskandinav tasarımından ve illüstrasyonlarından ilham aldığını belirtiyor. Oyun bugün 30'dan fazla dilde piyasaya çıkıyor.

BIG NEWS: Today we’re launching Dragon Up, Moonlighter, Townsmen - A Kingdom Rebuilt exclusively on mobile for Netflix members around the world! ALSO - excited to share that in ONE WEEK we will also be launching Exploding Kittens - The Game EVERYWHERE pic.twitter.com/1mwmN14x2p