Netflix Oyun Sektöründe Aradığını Bulamadı

Netflix, yıl sonuna kadar daha pek çok oyunu kullanıcılarına sunmayı planlıyor ve bunu çok önceden de duyurdu ancak şu anda abonelerinin kullanım oranlarına bakarsak rakamlar pek de iç açıcı gözükmüyor.

Geçen Kasım ayından bu yana şirket, kullanıcılarına kendileriyle etkileşimde tutabilmek amacıyla pek çok oyuna erişim imkânı tanıyor. Oyunlara yalnızca aboneler erişebiliyor ancak ayrı uygulamalar olarak indirilmeleri gerekiyor. Bir uygulama analitiği şirketi olan Apptopia'ya göre oyunlar toplam 23,3 milyon kez indirildi ve günlük ortalama 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu, Netflix'in 221 milyon abonesinin %1'inden daha az.

Netflix Abone Kaybını Dindirmeye Çalışıyor

Netflix'in genel stratejisi için oyunların önemi, şirketin kullanıcıların dikkatini çekmek için yoğunlaşan rekabetle karşı karşıya kaldığı için son aylarda tartışmalı bir şekilde arttı. İkinci çeyrekte Netflix, ilk çeyrekte 200.000 abone kaybettikten sonra yaklaşık 1 milyon abone daha kaybetti. Geçen yıl hissedarlara yazdığı bir mektupta Netflix, Epic Games ve TikTok'u mevcut dönemin büyük rakipleri arasında göstermişti.

Yine de Netflix Operasyon Direktörü Greg Peters, geçen yıl yaptığı açıklamada oyunların müşterileri nasıl hizmette tutabileceğini öğrenmek için "aylarca ve hatta yıllarca" beklemeleri gerektiğini söylemişti. Şirketin mevcut 24 oyun uygulaması kataloğu, çeşitli türleri ve "Stranger Things: 1984" gibi Netflix'e özel dizilerin oyunlarını kapsıyor. Birçoğu da "Mahjong Solitaire" ve "Exploding Kittens" gibi popüler kart oyunlarından modellenmiş durumda.

Bir şirket temsilcisine göre bu oyun kataloğu, hit Netflix serisine dayanan "Queen's Gambit Chess" de dâhil olmak üzere yıl sonuna kadar 50 oyuna ulaşacak.