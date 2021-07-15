Netflix Oyun Sektörüne Girmek İçin Önemli Bir Adım Attı

Netflix, oyun sektöründe de faaliyetlerini başlatmak için bir süredir uzman bir yönetici arıyordu. Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, daha önce önemli şirketlerde çalışmış olan tecrübeli bir ismi işe aldı. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Netflix Oyun Piyasasına Adım Atmak İçin Tecrübeli İsmi İşe Aldı

Eğlence sektörünün bir parçası haline gelen Netflix, rekabetin artması ve abone artışının hız kaybetmesi gibi nedenlerle işini daha da büyütmek istiyor ve bunu da dijitalden vazgeçmeden yapmayı amaçlıyor.

Şirketin geçtiğimiz aylarda video oyunu sektörüne girmek için bir yönetici aradığı ortaya çıkmıştı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Netflix, oyun sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts ve popüler sosyal medya platformu Facebook'ta yöneticilik yapmış olan Mike Verdu'yu "oyun geliştirme başkan yardımcısı" olarak işe aldı.

Aktarılan bilgilere göre dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix, önümüzdeki yıl içerisinde video oyunları sunmaya başlayacak. Şirketin hangi tür oyun geliştireceği ise henüz bilinmiyor.

Dizi, film ve belgesel gibi içeriklerin yanında oyunların da sunulacak olmasının fiyatlara bir etkisinin olup olmayacağı merak ediliyordu. Ortaya atılan bir iddiaya göre şirket şu anda içerik için fazladan ücret almayı planlamıyor.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgilere göre Netflix ayrıca Apple Arcade hizmetine benzer bir hizmet sunmayı da amaçlıyor. Netflix'in oyun sektörüne ilişkin düşünceleri ve planları değişmeye devam etse de şirketin video oyunlarında reklama yer vermemeye karar verdiği iddia ediliyor.

Netflix'e İndirildiği Kadar İzleme Özelliği Geldi

Dijital yayın platformu Netflix, geçtiğimiz haftalarda indirildiği kadar izleme özelliğini kullanıma sundu. Böylece kullanıcıların ne kadar indirdiğine bağlı olarak film, dizi, belgesel ve benzeri içerikleri izlemesi mümkün hale getirildi.

Netflix; uçuşta, eve dönerken, otobüste ve daha pek çok yer ve anda izlemeye devam etmenizi sağlayacak yeni özelliğin yolda geçirdiğiniz her anı daha eğlenceli hale getireceğini ileri sürüyor. Popüler dijital yayın hizmetine gelen yeni özellik, dışarıda Wi-Fi bağlantısı olmadığında ya da internet paketiniz bittiğinde bir şeyler izlemeye devam etmek için harika bir seçenek olabilir.