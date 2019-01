Netflix, Polar’ın Devam Filmini Çekebilir

Başrolde Mads Mikkelsen’i izlediğimiz Netflix filmi Polar, macerasına henüz son noktayı koymamış olabilir.

Popüler akış servisi Netflix, Victor Santos’un 'Polar: Came From The Cold' adlı çizgi romanından uyarladığı yeni filmi Polar’ı geçtiğimiz hafta izleyicilerinin beğenisine sundu.

Filmde emekli suikastçi Duncan Vzila karakterine Mads Mikkelsen hayat veriyor. Kahramanımız emekli olduğu sıralarda, onun bir tehdit olduğunu düşünen eski patronu tarafından mimlendiği için mesleğe geri dönüyor ve bir grup kiralık katil ile baş etmek zorunda kalıyor.

Film, bol aksiyonu akıcı kurgusu ile sonuna kadar kendini izletmeyi başarıyor. John Wick tarzı filmleri seviyorsanız Polar’a da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Hatta yer yer aksiyon sahneleri ve diğer şiddet unsurları ile John Wick’ten bile daha sert bir film olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Polar’ın yönetmeni Jonas Akerlund, Screen Rant ile yaptığı röportajda, devam filminin gelebileceğine dair önemli ipuçları verdi.

Akerlund, “Filmin çizgi roman serisinin ilk kitabına dayanması gerekiyordu; ancak biz ikinci ve üçüncü kitaptan da biraz ödünç aldık. Ayrıca kitapta olmayan bazı şeyleri de ekledik. Böylece karakter üzerinde özgürce çalışabildik” dedi.

Polar’ın hikayesinin vereceği çok şey olduğunu söyleyen İsveçli yönetmen, “Seride beş kitap var ve kullanılabilecek daha çok hikaye bulunuyor. Karakterler de harika” ifadelerini kullandı. Akerlund, devam filmiyle ilgili soruya ise “Neden olmasın” yanıtını verdi.

Mads Mikkelsen ve Jonas Akerlund ile yapılan röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz.