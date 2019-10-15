Netflix Popüler Platformdan Desteğini Çekiyor

Yurt dışında oldukça popüler olan ve ülkemizde de belirli bir kullanıcı kitlesinin severek kullandığı Roku, oldukça önemli bir kozuna veda edebilir.

'Netflix Yakında Çalışmayacak'

Bir Roku temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre platform, en önemli kozlarından birisine veda edecek. Temsilci tarafından yapılan açıklama, Netflix'in 1 Aralık tarihinden itibaren eski Roku cihazlarda çalışmayacağını işaret ediyor. Bunun nedenini teknik sınırlamalara bağlayan temsilci, söz konusu modeller hakkında da açıklama yaptı.

Teknik sınırlamalardan dolayı Netflix desteğini kaybedecek olan Roku modellerini aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

Roku 2050X

Roku 2100X

Roku 2000C

Roku HD Player

Roku SD Player

Roku XR Player

Söz konusu modelleri kullanan kişilere Netflix desteğinin kesileceğini açıklayan şirket, bu noktada yapabilecekleri herhangi bir şey olmadığını da belirtiyor.

Özellikle normal televizyonlarda önemli bir medya oynatıcı görevi gören Roku, geniş listesi ile birlikte kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.