Netflix, Profil İkonlarında Önemli Bir Değişikliğe Gitti

Birbirinden harika orijinal yapımlarıyla milyonlarca insanın gözbebeği haline gelen Netflix, profil ikonları ile ilgili önemli bir güncellemeye gitti. Kullanıcılar, bugünden itibaren profil ikonlarına en sevdiği Netflix karakterlerini ekleyebilecek.

Netflix aboneliği olanların bileceği üzere, her kullanıcının kendine ait bir profili bulunuyor. Netflix, kullanıcıların daha önce yalnızca belli yüz ifadelerine sahip ikonları profillerine eklemelerine izin veriyordu. Çevrimiçi yayın devi, beş sene önce başlattığı ikon özelliği daha da genişletmeye karar verdi. Şirket, bundan sonra favori Netflix karakterlerinizi profil resmi yapmanıza imkan sağlayacak.

Hemen yukarda gördüğünüz üzere Netflix’in yeni özelliği, Orange is the New Black, Luke Cage, Queer Eye, Stranger Things, Unbreakable Kimmy Schmidt ve daha birçok dizideki 100’den fazla karakteri içeriyor. Ayrıca diğer ikonların da makyajdan geçtiğini söyleyelim, ancak şu saatten sonra kimsenin eski ikonların yüzüne bakacağını pek sanmıyorum. Zira dizi karakterlerinden birisi seçmek çok daha eğlenceli duruyor.

Netflix, bu güncellemesiyle birlikte platformdaki kullanıcıların sevdikleri dizilerde çok daha fazla etkileşim kurmasını hedefliyor. Sonuçta, profil resminizi Stranger Things'ten bir karakter yaptığınızda Netflix’e her girdiğinizde en sevdiğiniz dizinin bu olduğunu düzenli olarak hatırlayacaksınız. Öyle değil mi?

Dünya genelinde 130 milyon abonesi bulunan Netflix, bu yıl orijinal içerik üretmek için 13 milyar dolar yatırım yapacak. Geçen yıl aynı kalem için 6,3 milyar dolar harcayan Netflix’in, 2022 yılında orijinal içeriklere yapacağı yatırımların 23 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.