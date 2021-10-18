Sızdırılan Netflix Raporu: Squid Game Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Netflix raporu Squid Game ile ilgili pek çok istastiği yansıtıyor. Squid Game belgeleri, Netflix'in içeriğinin başarısını nasıl değerlendirdiğini gösterebilir.

Netflix, programların neden başarılı olarak değerlendirildiğini veya iptal edildiğini ortaya çıkarabilecek değerlendirme puanlarını her zaman yakından takip etmiştir.

Bu kara kutu, Bloomberg tarafından elde edilen ve şirketin "etki değeri" ve "verimlilik" puanlarını detaylandıran belgelerle biraz açıldı: Bloomberg'in son raporuna göre, sadece 21.4 milyon dolarlık bir bütçeyle 41,7 kat verimlilik elde eden ve 891.1 milyon dolarlık etki değeri üreten Squid Game buna bir örnek.

Netflix raporu Squid Game'in başarısını gösterdi

Belgeler ilk olarak Dave Chappelle'in tartışmalı özel bölümüyle, şirketin bir çalışanını şovun görüntüleme verileriyle ilgili gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla kovmasından sonra gün ışığına çıktı.

Netflix'in bu değerlendirme ölçeği, Bloomberg'e göre Chapelle'in önceki özel programı Sticks & Stones'un maliyetinden biraz daha az etki değeri ürettiğini ortaya koydu.

Diğer rakamlar, ilk 23 günde yaklaşık 132 milyon insanın en az iki dakikalık Squid Game izlediğini ve Bridgerton tarafından belirlenen rekoru kırdığını gösterdi. Netflix zaman zaman belirli şovlar için benzer bilgiler yayınlar, ancak kaç kişinin şovlara takılıp kaldığını veya bitirdiğini açıklamaz, bu da tipik TV derecelendirmelerine kıyasla rakamları şişirebilir.

Ancak Bloomberg'e göre Netflix, Squid Game'i başlatan kişilerin yüzde 89'unun en az 75 dakika veya birden fazla bölüm izlediğini ve 87 milyon kişinin ilk 23 günde (yüzde 66) sezonu bitirdiğini tahmin ediyor. Yani izleyiciler, gösterinin toplamda 1.4 milyar saatini izledi.

Netflix'i temsil eden bir avukat Bloomberg'e, incelediği belgelerde yer alan gizli verileri ifşa etmenin uygun olmayacağını söyledi. Avukat verdiği demeçte, "Netflix bu ölçümleri şirket dışında tartışmıyor ve bunları ifşa edilmekten korumak için önemli adımlar atıyor" dedi.

Squid Game konusu ne?

Dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.