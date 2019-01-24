Netflix, Reborn Çizgi Romanını Filme Uyarlayacak

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Mark Millar ve Greg Capullo’nun fantastik çizgi roman serisi Reborn’a dayanan yeni bir film üzerinde çalışıyor.

Kick-Ass ve Kingsman’in de yazarı olan Mark Millar’ın, Batman çizgi romanlarının çizeri ünlü illüstratör Greg Capullo ile hayata geçirdiği Reborn, öldüğünde kendini hiç beklemediği fantastik bir dünyada, uzun süredir devam eden bir savaşın ortasında bulan Bonnie Black adındaki bir kadına odaklanıyor.

Netflix, film için henüz bir takvim belirlemedi, ancak projede çalışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Reborn’un film uyarlaması, Lego Batman Filmi’ni yöneten Chris McKay tarafından yönetilecek. McKay ayrıca, kült televizyon dizisi Robot Chicken'ın da yönetmenliğini yapmıştı. Buna ek olarak, bir diğer Netflix filmi Bird Box’ta izlediğimiz Sandra Bullock da filmin prodüktörlerinden biri olacak.

Reborn’un başarılı olup olmayacağına dair bir yorumda bulunmak için henüz çok erken. Netflix, Ağustos 2017’de Mark Millar’ın sahibi olduğu çizgi roman stüdyosu Millarworld’ü satın almıştı. Platformda şu anda Millar’ın imzasını taşıyan dört seri bulunuyor: The Magic Order, Jupiter's Legacy, American Jesus ve Empress. Fakat söz konusu yapımlar yakın bir zamanda yayınlandığı için yeni serinin başarılı olup olmayacağına dair gerçek bir referansa sahip değiliz.

Netflix, Disney’in kendi akış platformunu kurması sebebiyle hizmetindeki Marvel içeriklerinin büyük çoğunluğunu iptal etmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirketin süper kahraman yapımlarının boşluğunu gidermek için Millarworld ortaklığına daha fazla güvenmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz ekim ayında New Mexico, Albuquerque’de bulunan ABQ Stüdyoları’nı satın aldığını duyuran Netflix, bu yıl içerisinde bütçesi 20 ila 200 milyon dolar arasında değişen 90 film çekeceğini açıklamıştı.