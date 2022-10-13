Netflix Reklamlı Abonelik Ücretleri Belli Oldu

2022 yılı dijital platformlarda değişimin olduğu yıllardan biri olarak karşımıza çıktı. Birçok yeni dijital platformun yükselişe geçtiğini gördük. Dijital platformlarda yaşanan en büyük değişiklikler de abonelik tarafında oldu. Daha fazla kullanıcı sayısına ulaşmak isteyen Netflix, uygun fiyatlı ve reklamlı abonelik hizmetini duyurdu.

Bugün firmadan reklamlı abonelik hakkında ilk açıklama geldi. 3 Kasım'da başlaması beklenen yeni reklamlı abonelik hizmetinin fiyatları da belli oldu.

Netflix Reklamlı Abonelik Ücretleri 2022

Netflix'in yeni reklamlı abonelik hizmeti, aslında Türk kullanıcıların Exxen'den alışkın olduğu bir hizmet. Buna göre 20 dakikalık bir dizi bölümünde başlangıçta veya orta kısımda araya 15 ile 30 saniye arasında değişen reklamlar girecek. Disney+'ın reklamlı hizmetine benzer bir şekilde 1 saat başına maksium 4-5 dakika reklam gösterilecek. Reklam ağı kurmak için Microsoft'la ortaklık yapan Netflix, platformda hem yerel hem de uluslararası reklamları gösterecek. Yeni yayınlanan Netflix filmleri reklamlarla bölünmeyecek. Yalnızca filmin en başında tek bir reklam gösterilecek. Ancak Netflix'te bulunan eski filmler için bunu söylemek mümkün değil.

Reklamlı abonelik hizmeti alanlar, Netflix'in en düşük planındakine benzer bir şekilde 720p görüntü kalitesine sahip olacak. Aynı zamanda reklamlı Netflix aboneliğe sahip kişiler tahmin edilebileceği üzere çevrimdışı izleme hakkına erişemeyecek. Şimdilik 12 ülke için duyurulan reklamlı Netflix'in fiyatlandırması da belli oldu.

Türkiye 12 ülke arasında yer almasa da reklamlı abonelik hakkında bir fiyat tahmininde bulunmak mümkün. Bilindiği üzere Netflix, ülkemizde bölgesel fiyatlandırma yapıyor. Amerika'daki ücretlendirmeyle karşılaştırma yaparsak Netflix'in en ucuz paketi 9,99 dolar iken reklamlı paket ise 6,99. 13 Ekim itibarıyla en ucuz Netflix paketi 45,99 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani ülkemizde 30-35 lira arasında değişen bir fiyatlandırma bekleyebiliriz.