Netflix Resident Evil Dizisi Çalışmalarına Başlamış Olabilir

Birkaç yıl önce, Arklay adı altında bir Resident Evil televizyon dizisinin hazırlık aşamasında olduğuna dair bir söylenti ortaya çıkmıştı. Dizinin adı, Raccoon City'yi çeviren Arklay Dağları'ndan geliyordu. Projenin başında olan bağımsız film yapımcısı Shawn Lebert ve Mance Media, dizinin yapısına dair bir fikir vermesi için kısa bir de klip yayınlanmıştı. Konu olarak şehirdeki birden fazla cinayeti araştıran James Reinhardt isimli bir dedektifin başından geçenlerin anlatılacaktı. Ne var ki, Netflix üzerinden yayınlanacak olan dizi, hiçbir zaman gün ışığı görememişti. Deadline sitesine yansıyan bir rapora bakılırsa, Netflix bu defa iddialı geliyor.

Bildiğiniz gibi Constantin Film şirketinin başında olduğu Resident Evil beyaz perde uyarlaması projesi kapsamında, bu yıl ilk filmin çekimlerine başlayacak; ancak film şirketi, Netflix üzerinden yayınlanacak olan televizyon dizisi uyarlamasına da el atmış gibi görünüyor. Deadline sitesi tarafından aktarılan bilgiye bakıldığında, her ne kadar Netflix konu ile ilgili bir yorum yapmaktan kaçınmış olsa da, Constantin Film'in yapım sürecinin başlangıcına geldiği görülüyor. Oyun serisi ile oluşturulan evrenin genişletilmesinin ve genel mitolojisinin de derinleştirilmesinin hedeflendiği Resident Evil dizisi, aynı zamanda sil baştan çekilecek olan beyaz perde uyarlamasındaki hikaye için de bir fon oluşturacak. Senaryo olarak ise Umbrella şirketinin karanlık çalışmalarının ve patlak veren salgın yol açtığı yeni dünya düzeninin derinliklerine inilecek.

Resident Evil serisi için televizyon dizisi uyarlaması, biz oyuncular için uzun zamandır gerçeklekleşmesini istediğimiz bir şey. Shawn Lebert ve Mance Media tarafından yapılan ilk girişimin hayal kırıklığı ile sonuçlanmış olmasından sonra, Constantin Film şirketinin projesi ile ilgili gelişmeleri de büyük bir merakla takip edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın!