Netflix'in Resident Evil Dizisi Resmi Olarak Duyuruldu

Uzun zamandır gizemini koruyan Resident Evil dizisi, en sonunda resmiyet kazandı. Merak edilen ilk detaylar da paylaşıldı. Bu detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Resident Evil serisinin ilk oyunu 1996 yılında satışa sunulmuştu. Bizleri Spencer Konağı içinde farklı tehlikeler ile burun buruna getir konusu ile gerçek korkuyu yaşatmayı başaran bu oyun, dünya genelinde büyük bir başarı elde etmişti. Aradan geçen yirmi dört yıl boyunca seri, bizleri öncelikle Raccoon Şehri ve sonrasında da dünyanın dört bir yanına gittiğimiz birçok oyun ile birçok farklı platformda boy göstermiş ve Capcom şirketinin bünyesindeki en önemli marka haline gelmiş oldu.

Marka haline gelmesinden sonra da artık sadece oyunlarıyla değil, aynı zamanda adına çekilmiş ve altı bölümden oluşan bir film serisi ile de karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise sırada dizi uyarlaması var.

Resident Evil dizi uyarlaması aslında uzun zamandır gündemdeydi. Hatta bu yılın Şubat ayında, Redanian Intelligence sitesi tarafından aktarılan bilgilere göre konusunun Güney Afrika dolaylarında geçeceği söylenen dizinin çekimlerinin Haziran ayında başlayacağı ve ilk sezonun her biri bir saat kadar sürecek olan sekiz bölümden oluşacağını öğrenmiştik.

Bugün ise Netflix üzerinden yayınlanacak olan dizi en nihayetinde resmi olarak duyuruldu. Bizzat Netflix Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Wesker çocukları Yeni Raccoon Şehri'ne taşındıklarında, ortaya çıkarttıkları gizler her şeyin sonu olabilir." yorumuna yer verilmiş.

