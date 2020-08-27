Netflix'in Resident Evil Dizisi Resmi Olarak Duyuruldu

Uzun zamandır gizemini koruyan Resident Evil dizisi, en sonunda resmiyet kazandı. Merak edilen ilk detaylar da paylaşıldı. Bu detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Resident Evil serisinin ilk oyunu 1996 yılında satışa sunulmuştu. Bizleri Spencer Konağı içinde farklı tehlikeler ile burun buruna getir konusu ile gerçek korkuyu yaşatmayı başaran bu oyun, dünya genelinde büyük bir başarı elde etmişti. Aradan geçen yirmi dört yıl boyunca seri, bizleri öncelikle Raccoon Şehri ve sonrasında da dünyanın dört bir yanına gittiğimiz birçok oyun ile birçok farklı platformda boy göstermiş ve Capcom şirketinin bünyesindeki en önemli marka haline gelmiş oldu.

Marka haline gelmesinden sonra da artık sadece oyunlarıyla değil, aynı zamanda adına çekilmiş ve altı bölümden oluşan bir film serisi ile de karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise sırada dizi uyarlaması var.

Resident Evil dizi uyarlaması aslında uzun zamandır gündemdeydi. Hatta bu yılın Şubat ayında, Redanian Intelligence sitesi tarafından aktarılan bilgilere göre konusunun Güney Afrika dolaylarında geçeceği söylenen dizinin çekimlerinin Haziran ayında başlayacağı ve ilk sezonun her biri bir saat kadar sürecek olan sekiz bölümden oluşacağını öğrenmiştik.

Resident Evil Dizisi Netflix Üzerinden Yayınlanacak

Bugün ise Netflix üzerinden yayınlanacak olan dizi en nihayetinde resmi olarak duyuruldu. Bizzat Netflix Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Wesker çocukları Yeni Raccoon Şehri'ne taşındıklarında, ortaya çıkarttıkları gizler her şeyin sonu olabilir." yorumuna yer verilmiş.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan haberdeki detaylara göre ise dizi, iki farklı zamanı anlatacak. İlkinde on dört yaşındaki Jade ve Billie Wesker kardeşlerin New Raccoon Şehri'ne yeni taşındıkları zaman anlatılacak. Ne var ki şehirde daha fazla zaman geçirdikçe, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve babalarının dünyayı yok edecek karanlık gizleri saklamakta olduğunu fark etmeye başlayacaklar. İkincisi ise on yıldan fazla bir zaman sonrasında geçecek. Dünyada yaşayan insan sayısı on beş milyona düşmüşken, ortalıkta kol gezen yaratıkların, T-Virüsü bulaşmış insanların ve hayvanların sayısı ise altı milyardan fazladır. Kız kardeşlerden Jade Wesker ise peşini bırakmayan kız kardeşi, babası ve kendisiyle ilişkili geçmişinden kalan sırları ile yeni dünya düzeninde hayatta kalmaya çalışacaktır.

İlk bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi bulunmasa da, Resident Evil dizisinin senaryosunu Andrew Dabb kaleme alıyorken ilk iki bölüm Bronwen Hughes tarafından yönetilecek. Daha fazla detayın, yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor. Gelişmeleri takipte olacağız.