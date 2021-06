Netflix'ten Yayınlanacak Resident Evil Dizisinin Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Netflix'ten yayınlanacak Resident Evil dizisinin oyuncu kadrosu uzun bir sessizliğin ardından netleşti. En iyi ihtimalle bu yılın sonlarında yayınlanacak olan dizide kimler rol alacak? İşte detaylar!

2021’in bir başka Resident Evil yılı olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi serinin yeni ana oyunu Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulmuştu. Oyunun yanı sıra, Netflix üzerinden yayınlanmasını beklediğimiz biri animasyon olmak üzere iki dizi ve bir de sil baştan çekilen Resident Evil filmi var.

Son zamanlarda 24 Kasım 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Resident Evil: Welcome to Raccoon City ve 8 Temmuz 2021 tarihinde de ilk bölümü yayınlanacak olan animasyon dizisi Resident Evil: Infinite Darkness daha çok ön plandaydı. Haliyle gerçek oyuncuların rol aldığı dizi ile ilgili son gelişmeleri de merak ediyorduk.

Hikaye olarak iki farklı zamanın anlatılacağı dizide, ilk zaman zarfında on dört yaşındaki Jade ve Billie Wesker kardeşlerin Yeni Raccoon Şehri'ne yeni taşındıkları zaman anlatılacak. Ne var ki şehirde daha fazla zaman geçirdikçe, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve babalarının dünyayı yok edecek karanlık gizleri saklamakta olduğunu fark etmeye başlayacaklar. İkinci zaman zarfı ise on yıldan fazla bir zaman sonrasında geçecek. Dünyada yaşayan insan sayısı on beş milyona düşmüşken, ortalıkta kol gezen yaratıkların, T-Virüsü bulaşmış insanların ve hayvanların sayısı ise altı milyardan fazla olacak. Kız kardeşlerden Jade Wesker ise peşini bırakmayan kız kardeşi, babası ve kendisiyle ilişkili geçmişinden kalan sırları ile yeni dünya düzeninde hayatta kalmaya çalışacak.

Şu an için ilk bölümün ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih yok, ama bu yılın başlarında veya önümüzdeki yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bugün ise diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve oyuncu kadrosu ortaya çıktı.

Netflix Geeked Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa, Lance Reddick Wesker rolünde karşımıza çıkacak. Kadrodaki diğer isimlerden Ella Balinska ve Tamara Smart ikilisinin Jade ve Billie Wesker kardeşleri canlandıracağı belliyken, Adeline Rudolph, Paola Nunez ve Siena Agudong'in hangi rollerde karşımıza çıkacakları açıklanmış değil.

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr