Netflix, Rusya ile İlgili Olarak Adım Attı: O İçerikleri Yayınlamayacak

Dijital içerik platformu Netflix, tüm dünyada birçok ülkede milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Ancak Rusya’da bulunan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) kararıyla, platformların ülkedeki abone sayısının 100 bini geçmesinin ardından uygulamaların Rusya’ya ait devlet kanallarını yayınlaması zorunlu hale geliyordu. Netflix hizmetinin de Rusya’da 100 binden fazla abonesi olmasından dolayı Roskomnadzor, platformu ‘Görsel-İşitsel Hizmetler’ sınıfına sokmuştu. Bu kapsamda Netflix, Rusya devletine bağlı 20 haber, spor ve eğlence gibi kanalları canlı olarak platform üzerinden yayınlamak zorunda kalacaktı.

Netflix’ten Rusya Kararı

Netflix, Rusya – Ukrayna savaşının çıkmasının hemen öncesinde bu kararı zorunlu olarak kabul etmek zorunda kalmıştı. 1 Mart itibarıyla Rus haber kanallarının uygulama üzerinden yayınlanması bekleniyordu. Ancak Netflix, Rusya ile ilgili bu kararı hakkında bir açıklama yazısı yayımladı. Netflix, Roskomnadzor tarafından yapılan düzenlemeyi erteledi.

Netflix, Rus Kanalları Yayınlamayacak

Dijital yayın platformu, Variety’ye yaptığı açıklamada Rusya’nın Perşembe günü başlattığı Ukrayna işgalini kastederek ‘Mevcut durumlar göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız olmadığını söyleyebiliriz’ ifadelerini kullandı.

Netflix gibi dijital yayın platformları, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara istemese de uymak zorunda. Örneğin; 2019’da Türkiye’de yürürlüğe giren düzenleme gereğince Netflix, BluTV, HBO Max gibi isteğe bağlı dijital yayınlar, RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) denetimine girmişti ve bu platformlara yayın lisansı alma zorunluluğu getirilmişti.

Rusya’nın yeni düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra Netflix, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından işletilen Channel One, NTV ve Spa kanallarını canlı yayınlamak zorunda olacaktı. Eğer kararında ısrarcı olur ve bu kanalları hizmetin bir parçası haline getirmezse Netflix Rusya’da yasaklanabilir. Ayrıca düzenlemeler, Netflix’in Rusya’da bir yan kuruluşu olmasını da gerektiriyor.