Netflix, Sadece Ses Özelliğiyle Podcast Deneyimi Yaşatacak

Netflix sadece ses özelliği sayesinde Netflix'te podcast deneyimi yaşayabileceksiniz. Netflix'in yeni güncellemesi özellikle belgesel, stand-up ve diğer ses odaklı içerikleri izlerken ekranı kapatarak sadece dinlemenize fırsat tanıyacak.

Kullanıcılar tarafından keşfedilen yeni Netflix özelliğine göre şirket, podcast deneyimine yaşatmak istiyor, ancak bunu düşündüğünüzden daha farklı bir şekilde yapacak. Pandemi döneminde yaşadığı patlamanın ortasında, Android kullanıcıları ilginç bir özellikle karşılaştı. Bu, videoyu kapatmanıza ancak arka planda sesi oynatmanıza izin veren bir işlev olarak ön plana çıkıyor.

Netflix'in Android uygulamasında keşfedilen bu özellik aslında tam olarak yeni bir fikir değil. Netflix uzun süredir içeriğini farklı yollardan sunmanın yollarını araştırıyor. Ancak şirketin sunmayı planladığı son deneyim sayesinde ekran kapalıyken Netflix içeriğini dinleyebileceksiniz.

Netflix sadece ses özelliği nedir, Netflix sadece ses özelliği nasıl kullanılır?

Sosyal medyada ortaya çıkan Netflix görsellerindeki yeni işlev, ses oynatılmaya devam ederken videonun kapatılmasına izin verecek bir video kapatma düğmesi bulunuyor. En sevdiğiniz içeriği hoparlör veya kulaklıkla dinlemek istiyorsanız, bu özellik oldukça ilgi çekici bir hale gelebilir.

Netflix'in yeni modu, "Audio-only" adlı bir ayarı içerik ekranında aktif hale getiriyor. Bu özelliği "Her Zaman Açık", "Kulaklık veya Harici Hoparlörler" ve "Kapalı" seçenekleriyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Belgeseller, stand-up ve diğer ses odaklı materyaller için ideal görünen bu özellik, görsel odaklı içerikler için pek de kullanışlı değil.

Netflix audio-only modunun aynı zamanda daha düşük batarya ve internet tüketimini de sağlayabileceği düşünülüyor. En nihayetinde sadece ses oynatmak, ses ve videodan çok daha az bant genişliği gerektiriyor ve bu yüzden internet kullanımınızı doğrudan aşağıya çekiyor.

Yeni güncellemenin halihazırdaki Netflix tekliflerine bir alternatif olarak değil, sadece paket içerisindeki bir özellik olarak sunulması bekleniyor. Yani Netflix'te sadece ses modu satın almak gibi bir durumun mümkün olmayacağını belirtelim. Ancak bu özellik sayesinde ekranı kapatıp Netflix içeriklerini dinleyerek işlerinize (örneğin araba sürmeye) devam edebilirsiniz.

Android Police'ın aktardığına göre yeni özellik, Android kullanıcılarına sunucu tarafından dağıtılmaya başlandı. Bu da ona erişmek için uygulamayı güncellemenin yeterli olmayacağı anlamına geliyor. Bu durum, Netflix tarafından yayınlanacak son güncellemeyi beklememiz gerektiğine işaret ediyor.