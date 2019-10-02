Netflix, Sahte USB Bellekler Hakkında Açıklama Yaptı

Netflix logolu sahte USB bellekler hakkında Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Kötü amaçlı kişiler, son günlerde kullanıcıları dolandırmak için Netflix logolu USB bellekler göndermekteydi. Kullanıcılar USB belleğin Netflix'ten geldiğini sanarak bilgisayarlarına takmaktaydı.

USB bellek sayesinde hackerlar kullanıcıların bilgisayarlarına sızmaktaydı. Netflix USB bellek dolandırıcıları hakkında açıklama yaptı. Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden esprili bir dille yapılan açıklamada "Ben sizlere dizi önerileri, sevgi ve bol bol emoji yollarım ama USB’li bir zarf asla yollamam. Lütfen siz de benim adıma gelen zarfları ciddiye almayın" denildi.

Ben sizlere dizi önerileri, sevgi ve bol bol emoji yollarım ama USB’li bir zarf asla yollamam. Lütfen siz de benim adıma gelen zarfları ciddiye almayın 😌 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 2, 2019

Bu dolandırıcılık yöntemi Amerika başta olmak üzere ve pek çok ülkede yapılmakta. Ülkemizde henüz böyle bir dolandırıcılığa rastlanmadı. Dolandırıcılar kullanıcılara USB belleğin yanı sıra DVD de yollamakta. Kullanıcılara gönderiler zarflarda Netflix üyelik bilgileri de bulunmakta. Dolandırıcıların kullanıcıları inandırmak için denemediği yöntem kalmadı.

Netflix'den evinize bir USB bellek veya DVD gelirse kesinlikle cihazlarınıza takmayın. USB belleğin ve DVD'nin içerisinde virüs bulunmakta. Bu virüs bilgisayarınıza sızdığında tüm bilgileriniz kötü amaçlı kişilerin eline geçmekte.