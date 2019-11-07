Netflix, Samsung Marka Televizyon Sahiplerini Uyardı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, Samsung marka televizyon kullanan kullanıcıları uyardı. Bazı eski Samsung televizyonlarda Netflix desteği kesiliyor.

Netflix yaptığı açıklama ile eski Samsung TV'lerde Netflix desteğinin kesileceğini söyledi. Netflix, eski televizyonların listesini yayınladı fakat kısa süre içerisinde bu liste yayından kaldırıldı. Eski Samsung TV'lere destek vermeyi kesecek olan Netflix, aldığı karar ile bazı kullanıcılarını üzdü.

Netflix desteği olmayan TV'de Netflix izlenebilmesi için Apple TV, Chromecast veya TV box satın alınması gerekiyor. Netflix sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "2 Aralık'tan itibaren teknik zorluklar nedeniyle Netflix az sayıdaki eski cihazda desteklenmeyecek" denildi. Açıklamada bahsi geçen teknik zorlukların ne olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Samsung tarafından konu hakkında açıklama geldi. Samsung, yaptığı açıklamada "Bu cihazlardan birine sahipseniz, televizyonunuzda Netflix'i izlemeye devam edebileceksiniz" dedi. Görünüşe göre, iki şirket arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. 2 Aralık'ta eski TV'lerde Netflix'in açılıp açılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

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