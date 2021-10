Netflix'in Seinfeld 4K İyileştirmesi Hayal Kırıklığı Yarattı

Netflix, Seinfeld 4K iyileştirme ile yapımın hayranlarını hüsrana uğrattı. Seinfeld'ın 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere daha yüksek çözünürlüklü hali ile sunulması, hayran kitlesini bir hayli heyecanlandırdı.

Birçok hayran için muhteşem bir yapım olan Seinfeld'ı daha yüksek çözünürlükte görmek harika olsa da dünyanın en popüler dijital yayın platformu diğer dijital yayın platformları ile aynı yolu izleyerek 16:9 oranını 4:3 oranına tercih etti.

16:9 en boy oranını kullanmanın en iyi yanı, söz konusu oranın çoğu ekran ile daha uyumlu olması ve televizyonlarda boş alanı doldurmak için siyah alana yer vermemek ancak söz konusu kısmı kaldırmak aşağıdaki tweette yer alan görselden de görülebileceği üzere istenmeyen bir sonuç doğuruyor.

to emphasize, the titular pothole from the season 8 episode The Pothole is cropped out on Netflix https://t.co/gH4l5V8HfS pic.twitter.com/6G35eZQymW