Netflix'in Seinfeld 4K İyileştirmesi Hayal Kırıklığı Yarattı

Netflix, Seinfeld 4K iyileştirme ile yapımın hayranlarını hüsrana uğrattı. Seinfeld'ın 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere daha yüksek çözünürlüklü hali ile sunulması, hayran kitlesini bir hayli heyecanlandırdı.

Birçok hayran için muhteşem bir yapım olan Seinfeld'ı daha yüksek çözünürlükte görmek harika olsa da dünyanın en popüler dijital yayın platformu diğer dijital yayın platformları ile aynı yolu izleyerek 16:9 oranını 4:3 oranına tercih etti.

16:9 en boy oranını kullanmanın en iyi yanı, söz konusu oranın çoğu ekran ile daha uyumlu olması ve televizyonlarda boş alanı doldurmak için siyah alana yer vermemek ancak söz konusu kısmı kaldırmak aşağıdaki tweette yer alan görselden de görülebileceği üzere istenmeyen bir sonuç doğuruyor.

to emphasize, the titular pothole from the season 8 episode The Pothole is cropped out on Netflix https://t.co/gH4l5V8HfS pic.twitter.com/6G35eZQymW — Brandon (spooky version) (@Thatoneguy64) October 1, 2021

Yukarıdaki iki görüntünün karşılaştırmasından da anlaşılabileceği üzere söz konusu sahnede karakter yeri işaret ediyor ancak birincide gerçekleştirilen kırpma işlemi karakterin aksiyonunu boşa çıkarıyor. Söz konusu kırpma işlemi bununla birlikte daha pek çok soruna yol açabiliyor. Örneğin arada sırada karakterlerin ayak veya kafalarının tamamı ya da bir kısmı çıkmayabiliyor.

Seinfeld 4K İyileştirmesi Seyircileri Neden Memnun Etmedi?

Kırpma işleminin ne kadar sorunlu olduğu aslında Seinfeld'ın seyirci tarafından ne kadar önemsendiğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yapımı eğer daha önce izlemediyseniz büyük bir ihtimalle bu sahnelerde tam olarak ne olduğunu anlamanız mümkün olmayabilir. Öte yandan detaylara çok önem veren biri değilseniz de bu gibi hatalar sizin için çok büyük bir sorun olmayacaktır.

Aşağıda yer alan videoda ise 4:3 ve 16:9 kırpma işlemleri arasındaki bazı farklar ayrıntılı olarak ele alınıyor. İnceleme Seinfeld üzerinden yapıldığı için Netflix'in Seinfeld 4K iyileştirmesinin sizin açınızdan ne kadar olumlu ya da ne kadar olumsuz olduğunu daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Bazı seyirciler, Netflix'in söz konusu yapımı hem 4K hem de 4:3 oranı ile sunacağını ya da en azından kullanıcılara HD ya da 4:3 oranı arasında bir seçenek sunacağını umuyordu.

Benzer bir olay da Disney+'taki The Simpsons'ta yaşanmıştı. Disney+, yapımın eski bölümlerini 16:9 oranında kırparak seyircilerle buluşturmuştu ancak daha sonra eski bölümleri 4:3 oranında izlemek için yeni bir seçenek ekledi. Netflix'ten de böyle bir adımın atılması bekleniyor.