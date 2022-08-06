Karar Belli Oldu: Netflix Senaristlere 42 Milyon Dolar Ödeme Yapacak

Netflix, senarist maaşına ilişkin bir dava sonucunda büyük bir meblağ ödemek zorunda kalacak. Deadline'ın bildirdiği üzere Writers Guild of America, Netflix'in 216 sinema filmi yazarına ödenmemiş ücret olarak fazladan 42 milyon dolar ödemesini sağlayacak bir tahkim kararına sahip. WGA ayrıca geç ödeme için 13,5 milyon dolar daha faiz istiyor.

Netflix bir süredir ciddi anlamda abone kaybediyor ve bu maliyet kaybından kurtulabilmek için şifre paylaşımını engelleme gibi bir dizi özellik ile uğraşıyor. Bir yandan çalışanlarını da işten çıkarmak zorunda kalan Netflix'in önümüzdeki süreçte daha büyük dertlerle uğraşması gerekecek gibi görünüyor.

Netflix'in Zararları Artmaya Devam Ediyor

WGA, Netflix'i senarist maaşından tasarruf etmesine yardımcı olan "kendi kendine anlaşma yapma" politikasıyla suçladı. Normalde ortaya çıkılan eserlerin gelirleri üzerinden yapılacak hesaplamalara göre ödeme yapması gerektiği bildirilen Netflix'in Amerikan Yönetmenler Birliği ve Sinema Oyuncuları Birliği (SAG-AFTRA) ile kendi filmlerinden kalanları filmin maliyetinden "önemli ölçüde daha az" fiyata ödemesine izin veren anlaşmalar yaptığı bildiriliyor.

WGA, bu kararın Sandra Bullock filmi Bird Box'a karşı daha önceki bir zaferin yardımcı olduğunu iddia etti. Karar merci, Netflix'in en son anlaşmazlıktaki gibi farklı yöntemler kullanarak bir senariste önemli ölçüde düşük ödeme yaptığını tespit etti. Netflix'in bu senariste faizlerle birlikte 1,2 milyon dolar ödemesi gerekecek.

Netflix bu kararın doğru olmadığını düşünüyor ve bu süreçle hukuki olarak ilgilenmeyi planlıyor.