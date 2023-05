Netflix'te Abone Düşüşü Devam Ediyor: Şifre Paylaşımı Engeline Tepkiler Büyüyor!

Birkaç gün önce Netflix'in birçok ülkede daha şifre paylaşımına son verdiğini duyurulmuştu. Netflix, her hesabın tek bir haneden oluşmasını ve başka bir hanede yaşayan herkesin ya kendi hesabı için ödeme yapmasını ya da başka bir hesabın onlar için ödeme yapmasını istiyor. Yani artık ayrı bir evde yaşayan biri Netflix şifresini paylaşıp üyeliği ücretsiz olarak kullanamayacak.

Netflix bu kararının arkasında büyük tepkiler yatacağını tahmin edememiş olacak ki Twitter gibi sosyal medya sitelerinde #CancelNetflix hashtag'i çok sayıda tweette oldukça sık görülüyor.

İptallerdeki artışın tek nedeni şifre paylaşımının sona ermesi değil. Eski aboneler tarafından belirtilen diğer faktörler arasında Netflix tarafından yayınlanan orijinal içeriğin kalitesiyle ilgili şikayetler ve Netflix kullanıcılarının takip ettiği orijinal dizilerin iptal edilmesiyle ilgili şikayetler yer alıyor.

I've been a subscriber for 10 years. I'm now married with kids and have homes in multiple countries. For this reason, I upgraded to Premium. Netflix used to be convenient, even if they were overpriced and had mediocre content. They just lost that edge. #CancelNetflix pic.twitter.com/1PkVlVHieB