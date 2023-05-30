Netflix'te Abone Düşüşü Devam Ediyor: Şifre Paylaşımı Engeline Tepkiler Büyüyor!

Birkaç gün önce Netflix'in birçok ülkede daha şifre paylaşımına son verdiğini duyurulmuştu. Netflix, her hesabın tek bir haneden oluşmasını ve başka bir hanede yaşayan herkesin ya kendi hesabı için ödeme yapmasını ya da başka bir hesabın onlar için ödeme yapmasını istiyor. Yani artık ayrı bir evde yaşayan biri Netflix şifresini paylaşıp üyeliği ücretsiz olarak kullanamayacak.

Kullanıcılar #CancelNetflix Hashtag'i ile Tepkisini Gösteriyor

Netflix bu kararının arkasında büyük tepkiler yatacağını tahmin edememiş olacak ki Twitter gibi sosyal medya sitelerinde #CancelNetflix hashtag'i çok sayıda tweette oldukça sık görülüyor.

İptallerdeki artışın tek nedeni şifre paylaşımının sona ermesi değil. Eski aboneler tarafından belirtilen diğer faktörler arasında Netflix tarafından yayınlanan orijinal içeriğin kalitesiyle ilgili şikayetler ve Netflix kullanıcılarının takip ettiği orijinal dizilerin iptal edilmesiyle ilgili şikayetler yer alıyor.

I've been a subscriber for 10 years. I'm now married with kids and have homes in multiple countries. For this reason, I upgraded to Premium. Netflix used to be convenient, even if they were overpriced and had mediocre content. They just lost that edge. #CancelNetflix pic.twitter.com/1PkVlVHieB — Ben (@bennykins78) May 28, 2023

Netflix Şifre Paylaşımını Yasakladıktan Sonra Gelir Artışı Bekliyor

Bu yılın başlarında bir kazanç konferans görüşmesi sırasında şirket şunları söyledi:

"Latin Amerika'daki deneyimlerimize göre ücretli paylaşımı kullanıma sunduğumuzda her pazarda kısa vadeli üye büyümesini etkileyen bazı iptal tepkileri bekliyoruz ancak haneler kendi bağımsız hesaplarını etkinleştirmeye başladıkça ve ekstra üye hesapları eklendikçe, tüm plan ve fiyatlandırma değişikliklerinde hedefimiz olan genel gelirde iyileşme görmeyi bekliyoruz."

Bu açıklamadan da anlayacağımız üzere iptallerden sonra bile Netflix gelirin artacağını görmeyi bekliyor.

Statista'ya göre bu yılın ilk çeyreği itibariyle Netflix'in dünya çapında 232,5 milyon ücretli abonesi vardı. Daha da ilginci şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 8,162 milyar dolar gelire ulaşmayı başardı.