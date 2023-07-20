Netflix'in Şifre Paylaşımını Engellemesi Abone Sayısını Artırdı!

Netflix'in şifre paylaşımını engelleme kararı meyvelerini vermeye başladı.

Video yayın devi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte 5,9 milyon yeni ücretli üyeye sahip olduğunu ve küresel abone tabanını 238 milyon üyenin biraz üzerine çıkardığını duyurdu.

Bu haber, geçtiğimiz ay bir araştırma şirketinin hesap paylaşımına karşı atılan adımın Netflix'in abone sayıları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteren verilerini de doğruluyor.

Bu artış beklenenden de büyük oldu ve pandeminin ardından yavaş bir büyüme dönemini takip etti. Ev bütçelerine yönelik artan talepler ve video akışı sektöründeki artan rekabet baskıyı artırıyor ancak Netflix'in insanların şifrelerini evlerinin dışında başkalarıyla paylaştığı durumlarda daha sert bir duruş sergilemek için yaptığı stratejik hamle, şifreleri ödünç alanların çoğu kendi hesaplarını oluşturmaya başladıkça akıllıca bir hareket gibi görünüyor.

100'den Fazla Ülkede Şifre Paylaşımı Engellemesi Aktif Durumda

Netflix, hissedarlara gönderdiği bir mektupta, Mayıs ayında 100'den fazla ülkede şifre paylaşımı için ücret talep etmeye başladığını söyledi. Sonuç olarak, şu anda "şifreleri ödünç alan hanelerin tam ücretli Netflix üyeliklerine sağlıklı bir şekilde dönüştüğünü" gördüğünü söyledi.

Netflix'in ikinci çeyrek geliri 8,19 milyar dolar olarak açıklandı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artışla 7,97 milyar dolar oldu. Bir önceki yıl 1,44 milyar dolar olan net gelir ise 1,49 milyar dolara ulaştı.