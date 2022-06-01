Netflix'in Şifre Paylaşımını Engelleme Testleri Beklendiği Kadar İyi Gitmiyor

Gelen yeni bir rapora göre Netflix'in şifre paylaşımını engelleme testlerinin bazı kullanıcıların kafasını karıştırdığı bildiriliyor. Akış hizmeti, Mart ayında Peru, Şili ve Kosta Rika'da şifre paylaşım çözümlerini denemeye başladı ve bu pazarlardaki aboneleri, evlerinin dışında aynı hesabı kullanan diğer kişiler için akış sağlamak için ek bir ücret ödemeye teşvik etti.

Peru'daki bir düzineden fazla Netflix abonesiyle konuşuldu ve çoğu kullanıcının Netflix tarafından gönderilen bir e-posta veya bildirim yoluyla Netflix'in ilk duyurusundan 2 ay geçmiş olmasına rağmen politika değişikliğinden tam olarak haberdar edilmediği keşfedildi. Ayrıca Netflix'in yaptırım seviyesinin kullanıcıdan kullanıcıya değiştiğini ve paylaşılan hesaplardaki bazı kullanıcıların hesap sahibine herhangi bir ceza vermeden doğrulama istemlerini görmezden geldiklerini bildirdiklerini öğrendi. Başka bir kullanıcı ise hiçbir zaman bir politika değişikliği haberi almadıklarını ve hesaplarını sorunsuz bir şekilde paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Netflix Kullanıcıları Doğru Şekilde Bilgilendiremiyor

Netflix'in şifre paylaşımını engelleme testlerindeki hesaplara seçtiği isim konusunda da bazı kafa karışıklıkları mevcut. Keza şifre paylaşımını engellemeye yönelik testlerin de kısmi açıklarının bulunduğu ve bunun özellikle Peru'da yaygın şekilde kullanıldığı da bildirildi.

Netflix, ABD ve Kanada'da 74.58 milyon ve dünya genelinde 222 milyon aboneye sahip olmasına rağmen, en son kazanç raporunda on yıldan uzun bir süredir ilk kez abonelerini kaybettiğini bildirdikten sonra şifre paylaşımına yönelik bir kısıtlama getirmeye mecbur kaldı. Şirket, yeni aboneler bulmaya çalışırken ve artan rekabet karşısında sahip oldukları aboneleri elinde tutmakta zorlanırken epeyce değişikliğe gitmeyi planlıyor. Netflix yöneticilerinin çalışanlara, şirketin yıl içinde daha ucuz, reklam destekli bir plan sunacağını aktardığı bildirildi.

Netflix'in dünya genelindeki Disney Plus ile olan rekabeti Haziran ayı ile birlikte Türkiye'ye de taşınabilir. Yakında ülkemizde hizmete girecek olan Disney Plus'ın sahip olacağı abone sayısı ve Netflix'le olan rekabetine etkisini merakla bekliyoruz.