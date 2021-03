Netflix Şifre Paylaşmayı Engelleme Özelliği Getirecek: Kötü Haber

Netflix şifre paylaşmayı engelleme özelliği test ediyor. Bu özellik ile birlikte şifre paylaşımı engellenecek. Tek hesabı ortak kullananları üzecek haber geldi.

Netflix kullanıcılarının bazıları "Eğer bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açın" uyarısı ile karşılaşmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre hesabın sahibi ile aynı evde yaşamıyorsanız o hesabı artık kullanamayacaksınız.

Netflix tarafından yapılan açıklamalarda özelliğin deneme aşamasında olduğu bilgisi verildi ve her yıl buna benzer yüzlerce özelliğin bazı kullanıcılarda test edildiği kaydedildi.

Netflix'in kullanım şartlarında şu mesaj yer almakta:

Kullanım şartlarında da açık bir şekilde belirtildiği üzere Netflix hesabını birden fazla kişi ile paylaşmak yasak. Şirket bunun önüne geçmek için de bir dizi önlem alacakmış gibi görünüyor. Şifre paylaşmayı engelleme özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağına dair bir tarih bilgisi henüz bulunmuyor.

