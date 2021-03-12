Netflix Şifre Paylaşmayı Engelleme Özelliği Getirecek: Kötü Haber

Netflix şifre paylaşmayı engelleme özelliği test ediyor. Bu özellik ile birlikte şifre paylaşımı engellenecek. Tek hesabı ortak kullananları üzecek haber geldi.

Netflix Şifre Paylaşmayı Engelleme Özelliği Kullanıma Sunulabilir

Netflix kullanıcılarının bazıları "Eğer bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açın" uyarısı ile karşılaşmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre hesabın sahibi ile aynı evde yaşamıyorsanız o hesabı artık kullanamayacaksınız.

Netflix tarafından yapılan açıklamalarda özelliğin deneme aşamasında olduğu bilgisi verildi ve her yıl buna benzer yüzlerce özelliğin bazı kullanıcılarda test edildiği kaydedildi.

Netflix'in kullanım şartlarında şu mesaj yer almakta:

"Netflix hizmeti ve hizmetimiz aracılığıyla görüntülenen herhangi bir içerik yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız içindir ve evinizin dışındaki kişilerle paylaşılamaz. Netflix üyeliğiniz sırasında, Netflix hizmetine erişmeniz ve hizmet aracılığıyla Netflix içeriğini görüntülemeniz için size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir hak veriyoruz. Yukarıdakiler dışında size hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat devredilmeyecektir. Hizmeti halka açık kullanmamayı kabul edersiniz."

Kullanım şartlarında da açık bir şekilde belirtildiği üzere Netflix hesabını birden fazla kişi ile paylaşmak yasak. Şirket bunun önüne geçmek için de bir dizi önlem alacakmış gibi görünüyor. Şifre paylaşmayı engelleme özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağına dair bir tarih bilgisi henüz bulunmuyor.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Netflix Zam Kararı Almıştı

Netflix geçtiğimiz günlerde abonelerine gönderdiği e-posta ile zam kararını duyurmuştu. Abonelik ücretleri şu şekilde değişmişti:

Eskiden 17.99 TL'den satılan temel paket şu anda 26.99 TL oldu ve %50 oranında zam geldi.

Eskiden 29.99 TL olan standart paket şu anda 40.99 TL'den satılıyor. Toplam %36.7 oranında zam yapışmış oldu.

Eskiden 41.99 TL'ye satın alınabilen özel paket şimdi 54.99 TL olurken %31 oranında zam gerçekleştirildi.

Zam ile ilgili Netflix tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek" cümlelerine yer verilmişti