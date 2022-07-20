Netflix Batıyor: Son 3 Ayda Kaybedilen Abone Sayısı Açıklandı

Netflix, son çeyrekte 10 yıldan fazla bir süre içinde ilk kez abone kaybettiğini bildirdikten sonra şirketin ikinci çeyrek kazanç raporu, Dünya çapındaki abone sayısının Mart ayı sonu ile yalnızca ABD ve Kanada'da 1,28 milyonluk bir düşüş dâhil olmak üzere yaklaşık 1 milyon kullanıcı azaldığını ortaya koyuyor.

Bu, Dünya çapında 2 milyon abone kaybetme tahminlerine bakılırsa iyi bir rakam olarak görülebilir ancak ABD ve Kanada'daki abone açığı, ilk çeyrek için bildirdikleri 600.000 düşüşün iki katı durumunda. Netflix şimdi ABD ve Kanada'da 73,28 milyon ve dünya çapında 220,67 milyon ücretli abonesi olduğunu bildiriyor.

Netflix Reklamlı Abonelikten Umutlu

Bu rapor, Netflix'in Microsoft ile gelecek yılın başlarında başlatmayı umduğu daha ucuz reklam destekli abonelik seçeneğinde ortaklık ilan etmesinden yaklaşık bir hafta sonra geliyor. Mektupta Netflix, mevcut planlarının reklamsız kalacağını vurguluyor. Netflix yöneticileri, "uzun vadede reklamcılığın, önemli ölçüde artan üyelik (düşük fiyatlar aracılığıyla) ve kâr artışı (reklam gelirleri yoluyla) sağlayabileceğini düşünüyoruz" diyerek, reklam destekli bir abonelik olasılığı konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Netflix yöneticileri, "Umudumuz, tüketiciler için daha sorunsuz, alakalı ve reklam ortaklarımız için daha etkili olan, lineer TV'den daha iyi bir reklam modeli oluşturmaktır" diyor ancak çerik lisans anlaşmaları nedeniyle içeriklerin tamamı reklam destekli planlarında bulunmayacak. Bir kazanç çağrısı sırasında Netflix'in eş CEO'su ve içerikten sorumlu baş sorumlusu Ted Sarandos, yeni reklamlı abonelik başladığında şirketin "tamamını olmasa da bazı içerikleri" temizleyeceğini belirtti.

Netflix, izleme süresinin de arttığını ekliyor. Araştırma şirketi Nielsen tarafından yapılan ve Netflix'in ABD TV izleme payının geçen Haziran ayındaki %6,6'ya kıyasla Haziran 2022'de tüm zamanların en yüksek yani %7,7'sine yükseldiğini tespit eden bir araştırmaya işaret ediyor.