Netflix, Squid Game'i Gerçek Hayata Getirdi

Netflix'ten gerçek hayatta Squid Game yarışı. Netflix'in son Hallowen sürprizi bir dizi pembe ve yeşil karakterlerin Los Angeles şehir merkezine inmesini ele alıyor.

Netflix, Squid Game'i Los Angeles şehir merkezinde komik ve ürkütücü yeni bir videoyla hayata geçirdi.

Popüler Kore dizisi, 17 Eylül'de piyasaya sürülmesiyle dünyayı kasıp kavurdu. Geleneksel çocuk oyunlarındaki ölümcül dönüşüyle ​​karakterize edilen gösteri, 2021'de Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar için popüler bir ilham kaynağı olduğunu kanıtladı.

Perakendeciler gösterinin bir sonucu olarak şimdiden büyük bir satış açıkladı. Vans, beyaz ayakkabılarının satın alımında %7800 gibi büyük bir artış bildirirken, boohooMAN kırmızı tulum aramalarında %170'lik artış yaşadı.

Squid Game, küresel pop kültürünü istikrarlı bir şekilde beslediğinden, tahmin edilebileceği gibi, bazı hayranların gösteride temsil edilen dramatize edilmiş çocuk oyunlarını yeniden yaratmaya çalışmasına yol açtı. Hwang Dong-hyuk'un yönettiği dizi, özellikle Koreli izleyicilerin aşina olduğu eğlenceli çocukluk klasiklerini betimliyor.

Ancak hayranların eğlence girişimlerini çok ileri götürebileceği korkusu, New York okullarında Squid Game'den ilham alan kostümlerin yasaklanmasına yol açtı.

Red Light! Green Light! As a Halloween surprise, we brought Squid Game to life in LA's Koreatown as a one-day event for locals to who dared to play pic.twitter.com/fjEe4toPXo — Netflix (@netflix) October 30, 2021

Netflix'ten gerçek hayatta Squid Game yarışı

Şimdi Netflix, Los Angeles'ta bir "Cadılar Bayramı sürprizi" ile Squid Game'i hayata geçirmeye yardımcı olmuş gibi görünüyor.

Yayıncının Twitter sayfasında paylaşılan bir videoda, hayranlar ve Koreatown yerlileri, Ddakji ve Red Light, Green Light dahil olmak üzere gösteride gösterilen bir dizi oyunu oynamaya davet edildi. Kırmızı tulumlar içinde birkaç kişi tarafından yönetilen katılımcılar, herhangi bir ölümcül risk olmadan katılma fırsatından yeterince heyecanlanmış görünüyor.

Squid Game'in başarısı platform tarafından hızla fark edildi, en popüler şovu oldu ve ikinci haftasında 3 milyar dakikadan fazla izlenmeyle 2021 rekorunu kırdı. Hwang'ın umduğu gibi, dizi uluslararası ölçekte izleyicilerde yankı buldu.

Yönetmenin, bazıları kendi deneyimlerine dayanan, ilişkilendirilebilir karakterler yaratma ve onları kusurlu bir kapitalist toplumun içine yerleştirme konusundaki ısrarı, izleyicilerin gösteriyle empati kurmasını sağladı.

Squid Game'in başarısının büyüklüğünü kimse tahmin edememiş olsa da, pop kültürü üzerindeki etkisi bu Cadılar Bayramı'nda muhtemelen çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Her yaştan hayran kendi kırmızı ve yeşil kostümlerini süslemeye hazırlanırken, Netflix'in bu son etkinliği şüphesiz diziden daha fazla içerik bekleyenlerin iştahını kabartıyor.