Netflix, Squid Game'i Gerçek Hayata Getirdi

Netflix'ten gerçek hayatta Squid Game yarışı. Netflix'in son Hallowen sürprizi bir dizi pembe ve yeşil karakterlerin Los Angeles şehir merkezine inmesini ele alıyor.

Netflix, Squid Game'i Los Angeles şehir merkezinde komik ve ürkütücü yeni bir videoyla hayata geçirdi.

Popüler Kore dizisi, 17 Eylül'de piyasaya sürülmesiyle dünyayı kasıp kavurdu. Geleneksel çocuk oyunlarındaki ölümcül dönüşüyle ​​karakterize edilen gösteri, 2021'de Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar için popüler bir ilham kaynağı olduğunu kanıtladı.

Perakendeciler gösterinin bir sonucu olarak şimdiden büyük bir satış açıkladı. Vans, beyaz ayakkabılarının satın alımında %7800 gibi büyük bir artış bildirirken, boohooMAN kırmızı tulum aramalarında %170'lik artış yaşadı.

Squid Game, küresel pop kültürünü istikrarlı bir şekilde beslediğinden, tahmin edilebileceği gibi, bazı hayranların gösteride temsil edilen dramatize edilmiş çocuk oyunlarını yeniden yaratmaya çalışmasına yol açtı. Hwang Dong-hyuk'un yönettiği dizi, özellikle Koreli izleyicilerin aşina olduğu eğlenceli çocukluk klasiklerini betimliyor.

Ancak hayranların eğlence girişimlerini çok ileri götürebileceği korkusu, New York okullarında Squid Game'den ilham alan kostümlerin yasaklanmasına yol açtı.

Red Light! Green Light! As a Halloween surprise, we brought Squid Game to life in LA's Koreatown as a one-day event for locals to who dared to play pic.twitter.com/fjEe4toPXo