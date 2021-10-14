Netflix'in Squid Game Dizisine Harcadığı Para Belli Oldu

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in Squid Game dizisine harcadığı para ortaya çıktı. Diğer popüler dizilerin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda başarılı dizi için harcanan miktar oldukça düşük. Peki, Squid Game için toplamda ne kadar para harcandı? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Geçtiğimiz ay yayımlanan Squid Game, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon, gizem ve dram ögelerine sahip olan dizi, dünyanın dört bir yanındaki izleyiciye çok kısa bir süre içinde ulaşmayı başardı.

Netflix, Squid Game İçin Ne Kadar Para Harcadı?

Dijital yayın platformu Netflix'in kısa sürede büyük bir popülerliğe sahip olan Squid Game dizisine ne kadar para harcadığı ortaya çıktı. Bloomberg'de yer alan habere göre Netflix, başarılı diziye toplamda 24,1 milyon dolar harcamış.

Dizide toplamda 9 bölüm yer alıyor. Bu, şirketin bölüm başına yaklaşık olarak 2,7 milyon dolar tutarında harcama yaptığı anlamına geliyor. Diğer popüler dizilerin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda bu miktar çok düşük.

Variety tarafından paylaşılan bilgilere göre Netflix, The Crown için bölüm başına 10 milyon dolar, Stranger Things'in bölüm başına ise 8 milyon dolar tutarında para harcıyor. Marvel ve Disney gibi şirketlerin bölüm başına ödediği ücretin daha yüksek olduğunu belirtelim.

Squid Game Konusu

Dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

25 gün içerisinde 111 milyon kişi tarafından izlenen izinin tüm sezonunu Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.