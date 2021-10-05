Netflix'in Squid Game Dizisinin Yapımı 10 Yıldan Fazla Sürmüş!

Netflix'in Squid Game dizisinin geliştirme süreci ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran dizinin geliştirme aşaması 10 yıldan fazla sürmüş.

Netflix'in Squid Game Dizisi 10 Yıldan Fazla Zaman Almış

The Korean Times, Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk ile bir röportaj yaptı. Dong-hyuk, röportaj sırasında kısa sürede tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dong-hyuk, Squid Game dizisinin geliştirme aşamasının 10 yıldan fazla sürdüğünü söyledi.

İlk olarak 2008 yılında dizinin konseptini oluşturduğunu belirten Dong-hyuk, senaryoyu 2009 yılında yazdığını açıkladı. Senaryo ve konsept hazır olmasına rağmen çok deneysel bir proje olduğundan dolayı dizinin tanıtımı konusunda tereddüt etti çünkü dizinin başarısız olma ihtimali de bulunuyordu.

Dong-hyuk, "Hikayeyi bir diziye dönüştürmek tıpkı on yıl önce olduğu gibi bir maceraydı. Dizinin bir başyapıt olma veya beğenilmeme ihtimali vardı" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Projenin arkasındaki fikir çok deneyseldi. Bu yüzden seyircilerin, karakterlerin çocuk oyunları oynamak için hayatlarını riske attığını ikna edici bulmayacağını kendime sormaya devam ettim. Dizideki oyunlar, insanların kripto para gibi şeylerle büyük ikramiye kazanma isteğiyle örtüşüyor. Pek çok insan hikaye ile empati kurabildi."

Squd Game Konusu Nedir, Nasıl izlenir?

Dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

Tüm dünyada çok popüler olan dizinin tüm sezonunu Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.