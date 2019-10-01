Hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyük bir kitle toplayan Stranger Things dizisinin hayranları için iyi bir haberimiz var. Netflix, Stranger Things 4. sezonu için açıklama yaptı.

Stranger Things 4. Sezonu ile Karşımıza Çıkacak!

Netflix, dünyada büyük yankı uyandıran Stranger Things’in dördüncü sezon onayını ve dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşlerle imzaladığı özel anlaşmayı duyurdu. Dizinin hayranları yeni sezonun onayına karşı yaşadıkları sevinci sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi.

Ufak bir kasabada küçük bir çocuğun kaybolması ile başlayan dizi, izleyiciyi heyecan verici ve fantastik bir dünyanın içerisine doğru çekiyor. Gizli deneyler, doğaüstü güçler ve dahasını bulabileceğiniz Stranger Things, şu an üç sezonu ile Netflix üzerinde izlenebilir durumda.

Stranger Things'i Netflix üzerinde hemen izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Netflix üzerinde izleyebileceğiniz en iyi aksiyon dizilerini ve filmlerini listelediğimiz içeriğe ulaşmak için buraya, en iyi bilim kurgu dizilerini ve filmlerini listelediğimiz içeriğe ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.