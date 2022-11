Netflix, Stranger Things VR Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Netflix ve geliştirici Tender Claws, Stranger Things Day 2022'de yaptığı duyuruda, 2023 yılının kış aylarında VR platformlarına çıkacak bir Stranger Things VR oyunu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Basın açıklaması "Eleven ve Hawkins'ten intikam alın." ifadelerini içeriyor.

Netflix özellikle 2022 yılı ile birlikte oyun tarafına büyük yatırımlarda bulundu. Şirket, büyük abone kayıplarının ardından nispeten küçülmeye ve tasarrufa gitse de oyun tarafında gerek yerelleştirme gerek de kütüphane olarak oyuncuları mutlu etmeyi başardı. Şimdi ise şirket görünüşe göre VR tarafına da ağırlık vermek istiyor.

Stranger Things VR, 2023 Kışında Geliyor

Şirketin üzerinde çalıştığı yeni VR oyunuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"VR'daki bu yeni Stranger Things macerasında Vecna ​​olarak oynayın. Kovan zihnini oluştururken bilinmeyen gerçeklerin kâşifi olun. Eleven ve Hawkins'ten intikam alma arayışınızda zihinleri istila edin ve kâbuslar yaratın. Stranger Things VR, Tender Claws tarafından geliştirilen ve gelecek olan bir psikolojik korku/aksiyon oyunudur. 2023 kışında VR platformlarında piyasaya sürülecek."

Tender Claws'ın geçmişte VR oyunları konusunda tecrübesi bulunuyor. Firma daha önce Virtual Virtual Reality 1 ve 2'nin yanı sıra "mobil sanal evcil hayvan Tendar ve sürükleyici tiyatro maceraları The Under Presents and Tempest"i geliştirmişti.

Peki siz Stranger Things'i konu alan yeni VR oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.