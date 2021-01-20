Netflix Şubat 2021 İçerikleri Belli Oldu

Netflix Şubat 2021 içerikleri açıklandı. Şubat ayına sayılı günler kala milyonlarca Netflix kullanıcısının kafasında "Netflix'in içerik kütüphanesine şubat ayında hangi içerikler eklenecek?” gibi bazı sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayımladığı video ile beraber kullanıcıların kafasında oluşan soruları giderdi.

Netflix Şubat 2021 İçerikleri Listesi

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler dijital yayın platformu Netflix’in kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde ciddi ölçüde arttı. Salgın döneminde vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın hizmeti üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. 2020 yılı içerisinde kullanıcı sayında ciddi oranda artış yaşayan dijital yayın hizmeti, her ay yeni içerikler ekleyerek kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Şubat ayına sayılı günler kala çok sayıda kullanıcının kafasında "Netflix'te şubat ayında hangi içerikler var?” şeklinde soru oluşmaya başlamıştı. Netflix Türkiye, şubat ayında eklenecek içeriklerin yer aldığı bir video yayımladı. Böylece Salgın döneminde zamanını Netflix içeriklerini izleyerek geçirmeyi tercih eden kullanıcıların kafasında oluşan soru işareti giderildi. Peki, Netflix kullanıcılarını şubat ayında hangi dizi ve filmler bekliyor? Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 1 dakika 29 saniye uzunluğundaki videoda yer alan şubat içerikleri şu şekilde:

“İki sıkı dost olan Tully ve Kate birbirlerine hem iyi hem de kötü zamanlarda destek olur. Gençliklerinde kurulan bağ 40'lı yaşlarında da sağlamlığını korumaya devam eder.”

“Yönettiği filmin galasından eve dönen bir yönetmen ve kız arkadaşı, için için büyüyen gerilimler ve acı veren açıklamalarla dolu bir gecede romantik bir hesaplaşma yaşar.”

“Elisa Lam'in kaybolması Cecil Hotel'in kötü şöhretini daha da artırır. Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy’nin yaratıcısı ile karanlık bir dünyaya dalmaya hazır olun.”

Tom Hanks’in başrolde yer aldığı Dünyadan Haberler (News of The World), 10 Şubat tarihinde dijital yayın platformu Netflix’te yayımlanacak.

“Her şey eski bir aşk mektubuyla başladı ve yeni bir aşka dönüştü. Lara Jean ve Peter'ı gelecekte neler bekliyor?”

“Bir NASCAR garajının ekip şefi, takımı modernize etmekle görevlendirilen, teknolojiye bağımlı Y kuşağından gençlerle anlaşmazlığa düşer. Kevin James başrolde.”

“Yıl 2074. Küresel bir felaketin ardından egemenlik için birbirleriyle savaşan sayısız mikro devlete bölünen Avrupa'nın kaderi üç kardeşin ellerindedir.”

Komedi, suç ve gerilim ögelerine sahip olan I Care a Lot, yasal vasi Marla Grayson’ın maceralarını anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Eiza González, Dianne Wiest ve daha birçok isim bulunuyor.