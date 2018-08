Netflix’te Yayınlanacak Son Marvel Filmi Belli Oldu

Marvel’ın son filmi Ant-Man and the Wasp beyaz perdedeki macerasını bitirdikten sonra, Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Ancak film, popüler platformda yayınlanacak olan son Marvel Studios yapımı olacak.

Marvel’ın çatı şirketi Disney, geçtiğimiz yıl kendi çevrimiçi yayın platformunu oluşturacağını açıklamıştı. Bu nedenle Netflix ile sözleşme yenilemeyecek olan şirket, 2019 yılında Walt Disney, Pixar, Lucasfilm ve Marvel yapımlarını kendi platformuna çekecek. Kısacası söz konusu stüdyoların yapımlarını izlemek isteyen kişilerin, Disney’in streaming yayın servisine üye olmaları gerekecek.

New York Times ’ın haberine göre, Netflix’te yayınlanacak son Marvel filmi Ant-Man and the Wasp olacak. Başrollerinde Paul Rudd, Evangeline Lilly ve Michael Peña gibi isimlerin olduğu film, 6 Temmuz’da vizyona girmişti. Ant-Man serisinin ikinci halkası, sinema gösteriminin ardından Netflix'te yayınlanacak.

Çevrimiçi yayın servisi 2019 yılında piyasaya çıkacak ve Disney’in elindeki bütün orijinal dizi ve filmler yalnızca bu servis üzerinden izlenebilecek. Bununla birlikte Disney’in 2016 yılında Turner ile yaptığı bir yayın anlaşması nedeniyle, orijinal Star Wars filmleri söz konusu platformda olmayabilir. Şirket, yayın haklarını almak için bir süredir uğraşıyor, ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşma sağlanmış değil.

Bu arada Netflix’in orijinal içerik olarak ürettiği birçok Marvel dizisi (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher ve The Defenders) bulunuyor. Söz konusu diziler her ne kadar Marvel evrenin bir parçası olsa da, Netflix kütüphanesindeki yerini koruyabilir. Ancak konuyla ilgili henüz net bir açıklamanın yapılmadığını belirtmekte fayda var.

Disney'in yayın hizmeti fiyatlandırma ve isim açısından ise gizemini koruyor; ancak ne olursa olsun çevrimiçi yayın piyasasındaki kartları yeniden dağıtacağı bir gerçek.