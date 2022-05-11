Netflix'i Tek Üyelikle Dört Kişi Kullanmak Yakında Tarih Oluyor

Daha önce abone rakamlarındaki sert düşüş yüzünden şifre paylaşımını suçlayan Netflix, bu sorunun önüne geçebilmek için bazı çözümler arayacağını açıklamıştı. İlk olarak şifre paylaşımındaki ekstra ödemeli abonelikleri test eden platform daha sonralarda bu konuyla ilgili sessizliğe bürünmüştü. Yeni gelen bilgiler, Netflix'in şifre paylaşımını artık tarihin tozlu sayfalarına koyacağını gösteriyor.

Özellikle ülkemizde daha iyi kalitedeki üyelik seçeneklerinin daha masraflı olması, kullanıcıları mevcut ekonomide hesapları birden fazla kişiye kadar kullanma noktasına itiyordu. Benzer durum elbette tüm Dünya için geçerli ve Netflix bu durumdan fazlasıyla yakınıyor. Netflix'in üzerinde çalışmış olduğu tekil üyeliklerle "Ekstra Üye Ekle" seçeneği, testi yapılan bölgelerde oldukça başarılı geçmiş olmalı ki tüm Dünya'da kullanıma beklenenden erken açılıyor.

Ekim Ayından İtibaren Şifre Paylaşımı Sona Eriyor

Gelen ilk bilgiler bu özelliğin 2022 yılı bitmeden kullanıma sunulacağına işaret ediyor. New Yok Times'ın haberi Ekim ayına işaret ediyor ve Ekim ayıyla birlikte şifre paylaşımının artık tarih olacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra daha ucuz ama reklamlı içerikler sunacak olan reklamlı aboneliğin de aynı dönemde gelmesi bekleniyor.

Tüm bu değişikliklerin Netflix'in zararını kapatıp kapatamayacağı belirsiz ama sanıldığının aksine, Disney Plus gibi hâlâ yeni pazarlara açılan rakip platformlar varken işler Netflix için çok daha kötü noktaya sürüklenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevcut aboneliklerinizi sürdürecek misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.