Netflix'teki En İyi 10 Orijinal Film

Netflix’te ne izlesem diye düşünüp duruyorsanız, bu haberimizi kaçırmamanızda fayda var. Dünyaca ünlü PC Mag dergisi, Netflix’teki en kaliteli 10 orijinal filmi seçti. Hadi gelin, bu filmler nelermiş hep birlikte bakalım.

Dizi ve film sektörüne bambaşka bir soluk getiren Netflix, izleme alışkanlıklarımızı radikal bir şekilde değiştirdi. Bilenler olacaktır; şirket orijinal programlamaya her yıl milyarlarca dolar kaynak ayırıyor. Öyle ki, Netflix’in sadece geçtiğimiz yıl orijinal içeriğe harcadığı para tam 8 milyar dolar. Bu rakam, çoğu ülkenin gayri safi milli hasılasından daha fazla.

Netflix kütüphanesi yalnızca orijinal yapımlardan oluşmuyor. Sinema ve dizi tarihinin pek çok kült yapımını bünyesinde toplayan akış platformu, yıllık gelirinin önemli bir kısmını telif haklarına ödüyor. Fakat Netflix’i Netflix yapan asıl şeyin, sahip olduğu orijinal dizi ve filmler olduğunu söylemek, sanırım yanlış olmaz.

Amerikan PC Mag dergisi, bundan yola çıkarak Netflix’teki en iyi 10 orijinal filmi belirledi. Hemen aşağıdaki listede, Oscar kalibresinde en iyi 10 Netflix filmini göreceksiniz. Tabii, beğenip beğenmemek tamamen size kalmış. Yine de Netflix’te izleyecek kaliteli filmler arayan okuyucularımız için oldukça sağlıklı bir rehber olacağını düşünüyorum. İşte PC Mag editörleri tarafından seçilen en iyi 10 Netflix filmi.

First They Killed My Father

The Meyerowitz Stories

Tallulah

Beasts of No Nation

The Fundamentals of Caring

Mudbound

I Don't Feel at Home in This World Anymore

Okja

Bird Box

Roma