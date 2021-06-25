Netflix Temmuz 2021 İçerikleri Açıklandı

Netflix Temmuz 2021 içerikleri duyurdu. Çok sayıda Netflix kullanıcısının kafasında "Netflix'e temmuz ayında hangi içerikler eklenecek?” gibi birtakım sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayımladığı video ile beraber kullanıcıların kafasında oluşan soruları giderdi.

Netflix Temmuz 2021 Takviminde Neler Var?

Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin bulunduğu bir video yayımladı. 2 dakika 6 saniye uzunluğundaki videonun yayımlanması ile birlikte temmuz ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu.

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan videoda yer alan temmuz içerikleri şu şekilde:

1. Korku Sokağı Üçlemesi

R.L. Stine'ın çok satan korku romanı serisinden uyarlanan üçleme, önümüzdeki ay Netflix platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Korku Sokağı 1. kısım 2 Temmuz, 2. kısım 9 Temmuz, 3. kısım ise 16 Temmuz tarihinde yayımlanacak.

2. Resident Evil: Infinite Darkness

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen animasyon dizisi Resident Evil: Infinite Darkness, 8 Temmuz tarihinde içerik kütüphanesine eklenecek. Aksiyon ve korku ögelerinin yer aldığı dizi, Claire Redfield ile Leon Scott Kennedy karakterlerini yeniden bir araya getirecek.

3. Atypical: 4. Sezon

İlk olarak 2017 yılında yayımlanmaya başlayan Atypical isimli dizinin dördüncü sezonu 9 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak. 8,3 IMDb puanına sahip olan dizide komedi ve dram ögeleri yer alıyor.

4. Geçen Yaz

1 saat 41 dakika uzunluğundaki Geçen Yaz, 9 Temmuz tarihinde popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Fatih Şahin, Ece Çeşmioğlu ve Halit Özgür Sarı bulunuyor.

5. My Unorthodox Life

My Unorthodox Life isimli yapım, 14 Temmuz tarihinde Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.

6. Never Have I Ever: 2. Sezon

2020 yılında yayımlanmaya başlayna Never Have I Ever'ın ikinci sezonu 15 Temmuz tarihinde yayımlanacak. 7,9 IMDb puanına sahip olan komedi dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan ve Richa Moorjani yer alıyor.

7. Explained: 3. Sezon

8,1 IMDb puanına sahip olan Explained'ın yeni sezonu 16 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

8. Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor

1 saat 46 dakika uzunluğundaki animasyon filmi Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor, 21 Temmuz tarihinde yayımlanacak.

9. Sky Rojo: 2. Sezon

Macera, aksiyon ve suç ögelerine sahip olan Sky Rojo'nun yeni sezonu 23 Temmuz tarihinde içerik kütüphanesine eklenecek.

10. Sevgilimden Son Mektup

1 saat 50 dakika uzunluğundaki dram filmi Sevgilimden Son Mektup, 23 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

11. How To Sell Drugs Online (Fast): 3. Sezon

Komedi, suç ve dram ögelerine sahip olan How To Sell Drugs Online (Fast) isimli yapımın yeni sezonu çok yakında yayımlanacak. Netflix, yeni sezonun yayın tarihine ilişkin tarih paylaşmadı.