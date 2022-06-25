Netflix'in Temmuz Ayı İçerikleri Belli Oldu
Netflix'in önümüzdeki Temmuz ayı boyunca yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte Temmuz ayında gelecek içeriklerin tam listesi!
Netflix bir süredir kaybettiği aboneleri geri kazandırmakla uğraşırken, bu bağlamda reklamlı aboneliği sisteme adapte etmek için farklı şirketlerle görüşmeler sağlıyor. Nispeten azalan yeni içerikleriyle de eleştiriler alan yayın akış platformu son yaptığı işten çıkarmalarla birlikte yavaş yavaş maliyetini azaltıp, içeriklere odaklanmayı amaçlıyor.
Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün Temmuz ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.
Listede özellikle 1 Temmuz'da gelecek Stranger Things 4. sezonunun 2. kısmı dikkat çekerken, geçmiş yıllarda beyaz perdede yer almış önemli yapımlar da bulunuyor.
Netflix Temmuz 2022 İçerikleri
1 Temmuz
- A Call to Spy (2020)
- Contraband (2012)
- Final Score (2018)
- Jon Carpenter’s Vampires (1998)
- Natural Born Killers (1994)
- Old School (2003)
- Stranger Things (4. Sezon 2. Kısım)
- Wild Card (2015)
3 Temmuz
- Blair Witch (2016)
4 Temmuz
- Leave No Trace (2018)
6 Temmuz
- Control Z (3. Sezon)
- Girl in the Picture (2022)
- Hello, Goodbye and Everything In Between (2022)
- King of Stonks (1. Sezon)
7 Temmuz
- Karma’s World (3. Sezon)
- Vinland Saga (1. Sezon)
8 Temmuz
- Boo, Bitch (Sınırlı Süreli Dizi)
- Capitani (2. Sezon)
- Dangerous Liasions (2022)
- How to Build a Sex Room (1. Sezon)
- Incantatation (2022)
- Jewel (2022)
- Ranveer Vs Wild with Bear Grylss (2022)
- The longest Night (Sınırlı Süreli Dizi)
- The Sea Beast (2022)
11 Temmuz
- Team Zenko Go (2. Sezon)
- Valley of the Dead (2022)
12 Temmuz
- How to Change Your Mind (1. Sezon)
- My Daughter’s Killer (2022)
13 Temmuz
- Big Timber (2. Sezon)
- CHiPS (2017)
- D. B. Cooper: Where Are You (1. Sezon)
- Hurts Like Hell (1. Sezon)
- Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres (2022)
- Sintonia (3. Sezon)
14 Temmuz
- Kung Fu Panda: The Dragon Knight (1. Sezon)
- Resident Evil (1. Sezon)
15 Temmuz
- Alba (1. Sezon)
- Farzar (2022)
- Jaadugar (2022)
- Persuasion (2022)
- Remarriage & Desires (1. Sezon)
- Uncharted (2022)
20 Temmuz
- Virgin River (4. Sezon)
21 Temmuz
- Jurassic World Camp Cretaceous (5. Sezon)
22 Temmuz
- The Gray Man (2022)
29 Temmuz
- Detective Conan: Zero’s Tea Time (1. Sezon)
- Fanático (1. Sezon)
- Purple Hearts (2022)
- Uncoupled (1. Sezon)
YORUMLAR