Netflix'in Temmuz Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix bir süredir kaybettiği aboneleri geri kazandırmakla uğraşırken, bu bağlamda reklamlı aboneliği sisteme adapte etmek için farklı şirketlerle görüşmeler sağlıyor. Nispeten azalan yeni içerikleriyle de eleştiriler alan yayın akış platformu son yaptığı işten çıkarmalarla birlikte yavaş yavaş maliyetini azaltıp, içeriklere odaklanmayı amaçlıyor.

Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün Temmuz ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.

Listede özellikle 1 Temmuz'da gelecek Stranger Things 4. sezonunun 2. kısmı dikkat çekerken, geçmiş yıllarda beyaz perdede yer almış önemli yapımlar da bulunuyor.

Netflix Temmuz 2022 İçerikleri

1 Temmuz

A Call to Spy (2020)

Contraband (2012)

Final Score (2018)

Jon Carpenter’s Vampires (1998)

Natural Born Killers (1994)

Old School (2003)

Stranger Things (4. Sezon 2. Kısım)

Wild Card (2015)

3 Temmuz

Blair Witch (2016)

4 Temmuz

Leave No Trace (2018)

6 Temmuz

Control Z (3. Sezon)

Girl in the Picture (2022)

Hello, Goodbye and Everything In Between (2022)

King of Stonks (1. Sezon)

7 Temmuz

Karma’s World (3. Sezon)

Vinland Saga (1. Sezon)

8 Temmuz

Boo, Bitch (Sınırlı Süreli Dizi)

Capitani (2. Sezon)

Dangerous Liasions (2022)

How to Build a Sex Room (1. Sezon)

Incantatation (2022)

Jewel (2022)

Ranveer Vs Wild with Bear Grylss (2022)

The longest Night (Sınırlı Süreli Dizi)

The Sea Beast (2022)

11 Temmuz

Team Zenko Go (2. Sezon)

Valley of the Dead (2022)

12 Temmuz

How to Change Your Mind (1. Sezon)

My Daughter’s Killer (2022)

13 Temmuz

Big Timber (2. Sezon)

CHiPS (2017)

D. B. Cooper: Where Are You (1. Sezon)

Hurts Like Hell (1. Sezon)

Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres (2022)

Sintonia (3. Sezon)

14 Temmuz

Kung Fu Panda: The Dragon Knight (1. Sezon)

Resident Evil (1. Sezon)

15 Temmuz

Alba (1. Sezon)

Farzar (2022)

Jaadugar (2022)

Persuasion (2022)

Remarriage & Desires (1. Sezon)

Uncharted (2022)

20 Temmuz

Virgin River (4. Sezon)

21 Temmuz

Jurassic World Camp Cretaceous (5. Sezon)

22 Temmuz

The Gray Man (2022)

29 Temmuz