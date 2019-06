Netflix Temmuz Ayında 44 Yeni Orijinal Dizi ve Film Yayınlayacak

Dünyanın en büyük online dizi ve film platformu Netflix, temmuz ayında tam 44 yeni orijinal içeriğe ev sahipliği yapacak.

Kullanıcıların izleme alışkanlıkları baştan aşağı değiştiren Netflix, streaming yayın pazarındaki güçlü liderliğini sürdürüyor. Kütüphanesinde birbirinden başarılı dizi ve filmler bulunan platform, orijinal programlamaya ağırlık vermeye devam ediyor.

Dünya çapında 150 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix, temmuz ayında 44 yeni orijinal içerikle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bunlardan en dikkat çekeni şüphesiz Stranger Things’in üçüncü sezonu olsa gerek.

4 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak yeni sezonun, birinci sezon kadar eğlenceli, ikinci sezon kadar korkutucu olduğu söyleniyor.

Başrollerinde Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Steve Harrington, Gaten Matarazzo, Caled McLaughlin ve Noah Schnapp'in olduğu Stranger Things, IMBD puanlarına göre son 15 yılında en iyi 10 dizisi arasında yer alıyor.

Stranger Things’in yanı sıra bir diğer sevilen dizi Orange Is the New Black de yedinci sezonuyla geri dönüyor. Ayrıca komedyen Jerry Seinfeld'in sunduğu Amerikan dizisi Comedians in Cars Getting Coffee de yeni sezonuyla Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

Hemen aşağıdaki listeden, temmuz ayında Netflix’te yayınlanacak içerikleri bulabilirsiniz.

1 Temmuz

Designated Survivor: 60 Days

Katherine Ryan: Glitter Room

2 Temmuz

Bangkok Love Stories: Objects of Affection

Bangkok Love Stories: Plead

3 Temmuz

The Last Czars

Yummy Mummies: 2. Sezon

4 Temmuz

Stranger Things 3

6 Temmuz

Free Rein: 3. Sezon

10 Temmuz

Family Reunion

Parchís: El documental

11 Temmuz

Cities of Last Things

12 Temmuz

3Below: Tales of Arcadia: Part 2

4 latas

Blown Away

Bonus Family: 3. Sezon

Extreme Engagement

Kidnapping Stella

Point Blank

Taco Chronicles

True Tunes: Songs

16 Temmuz

Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein

17 Temmuz

Pinky Malinky: Part 3

18 Temmuz

Secret Obsession

19 Temmuz

Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed

The Epic Tales of Captain Underpants: 3. Sezon

La casa de papel: Part 3

Last Chance U: INDY: Part 2

Queer Eye: 4. Sezon

SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac

Typewriter

24 Temmuz

The Great Hack

25 Temmuz

Another Life

Workin’ Moms: 2. Sezon

26 Temmuz

Boi

Girls With Balls

My First First Love: 2. Sezon

Orange Is the New Black: 7. Sezon

The Son

The Worst Witch: 3. Sezon

30 Temmuz

Whitney Cummings: Can I Touch It?

31 Temmuz