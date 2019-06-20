Netflix Temmuz Ayında 44 Yeni Orijinal Dizi ve Film Yayınlayacak

Dünyanın en büyük online dizi ve film platformu Netflix, temmuz ayında tam 44 yeni orijinal içeriğe ev sahipliği yapacak.
Kullanıcıların izleme alışkanlıkları baştan aşağı değiştiren Netflix, streaming yayın pazarındaki güçlü liderliğini sürdürüyor. Kütüphanesinde birbirinden başarılı dizi ve filmler bulunan platform, orijinal programlamaya ağırlık vermeye devam ediyor.
Dünya çapında 150 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix, temmuz ayında 44 yeni orijinal içerikle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bunlardan en dikkat çekeni şüphesiz Stranger Things’in üçüncü sezonu olsa gerek.
4 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak yeni sezonun, birinci sezon kadar eğlenceli, ikinci sezon kadar korkutucu olduğu söyleniyor.
Başrollerinde Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Steve Harrington, Gaten Matarazzo, Caled McLaughlin ve Noah Schnapp'in olduğu Stranger Things, IMBD puanlarına göre son 15 yılında en iyi 10 dizisi arasında yer alıyor.
Stranger Things’in yanı sıra bir diğer sevilen dizi Orange Is the New Black de yedinci sezonuyla geri dönüyor. Ayrıca komedyen Jerry Seinfeld'in sunduğu Amerikan dizisi Comedians in Cars Getting Coffee de yeni sezonuyla Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.
Hemen aşağıdaki listeden, temmuz ayında Netflix’te yayınlanacak içerikleri bulabilirsiniz.
1 Temmuz
- Designated Survivor: 60 Days
- Katherine Ryan: Glitter Room
2 Temmuz
- Bangkok Love Stories: Objects of Affection
- Bangkok Love Stories: Plead
3 Temmuz
- The Last Czars
- Yummy Mummies: 2. Sezon
4 Temmuz
- Stranger Things 3
6 Temmuz
- Free Rein: 3. Sezon
10 Temmuz
- Family Reunion
- Parchís: El documental
11 Temmuz
- Cities of Last Things
12 Temmuz
- 3Below: Tales of Arcadia: Part 2
- 4 latas
- Blown Away
- Bonus Family: 3. Sezon
- Extreme Engagement
- Kidnapping Stella
- Point Blank
- Taco Chronicles
- True Tunes: Songs
16 Temmuz
- Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein
17 Temmuz
- Pinky Malinky: Part 3
18 Temmuz
- Secret Obsession
19 Temmuz
- Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed
- The Epic Tales of Captain Underpants: 3. Sezon
- La casa de papel: Part 3
- Last Chance U: INDY: Part 2
- Queer Eye: 4. Sezon
- SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac
- Typewriter
24 Temmuz
- The Great Hack
25 Temmuz
- Another Life
- Workin’ Moms: 2. Sezon
26 Temmuz
- Boi
- Girls With Balls
- My First First Love: 2. Sezon
- Orange Is the New Black: 7. Sezon
- The Son
- The Worst Witch: 3. Sezon
30 Temmuz
- Whitney Cummings: Can I Touch It?
31 Temmuz
- Kengan Ashura: Part l
- The Letdown: 2. Sezon
- The Red Sea Diving Resort