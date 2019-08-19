Netflix'ten 12 Saatlik Stranger Things Videosu!

Stranger Things’in merakla beklenen üçüncü sezonu bir çırpıda bitti; ancak bu, yeni sezonda en sevdiğiniz anları tekrardan yaşamanıza engel değil. Dijital yayın devi Netflix, üçüncü sezonda Rus bilim insanı olarak karşımıza çıkan Dr. Alexei karakterinin 12 saat boyunca Slurpee yudumladığı bir video paylaştı.

Netflix’in en sevilen orijinal serilerinden biri olan Stranger Things, her türlü duyguyu tattığımız üçüncü sezonunu da geride bıraktı. 4 Temmuz’da hayranlarına bir kez daha merhaba diyen bilim kurgu dizisi, sadece dört günde 40,7 milyon hesap tarafından izlenmişti.

Stranger Things’in üçüncü sezonundan akılda kalan şeylerden birisi de, Alec Utgoff tarafından canlandırılan Rus bilim insanı Dr. Alexei karakteri olsa gerek. Sempatik tavırlarıyla dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gören karakter, kısa zamanda fenomene dönüşmüştü.

Stranger Things hayranlarının bu ilgisini karşılıksız bırakmayan Netflix, Dr. Alexei ‘nin tam 12 saat boyunca Slurpee yudumladığı bir video yayınlandı. Bu tuhaf videoya, Orchestra Heinz Kiessling'in "Cold Comfort" adlı şarkısı eşlik ediyor. Netflix’in 16 Ağustos’ta yayınladığı video, şimdiden 500 bin izlenmeye merdiven dayamış durumda.

Dr. Alexei, Stranger Things üçüncü sezonunda, Upside Down ve Hawkins arasındaki portalı açmak isteyen bir Rus bilim insanı olarak karşımıza çıkmıştı. Sovyetlerin Upside Down ile ilgili olarak neler planladığını öğrenmek isteyen Hawkins polis şefi Jim Hopper (David Harbour) tarafından kaçırılan Dr. Alexei, kiraz aromalı bir Slurpee karşılığında işbirliği yapmayı kabul etmişti. Netflix’in neden böyle bir video yayınladığını şimdi anlamış olsanız gerek.

Stranger Things’in üçüncü sezonunu şu anda Netflix'ten izleyebilirsiniz. Sevilen dizinin dördüncü sezon çekimleri ise önümüzdeki ekim ayında başlayacak.