Netflix'ten 13 Reasons Why Sürprizi!

Dünyanın en büyük medya platformu unvanına sahip olan Netflix, Türkiye dahil birçok ülkede hizmet veriyor. Bu platform sayesinde çeşitli üyelik paketleri satın alarak popüler dizileri ve Netflix özel yapımlarını sorunsuz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix, hayranlıkla takip edilen dizilerin 2019 yılında yeni sezonunun yayınlanacağını açıkladı.

Ülkemizde yabancı dizilere ilgi her geçen gün artmakta. Büyük bütçelerle yapılan bu diziler, kısa olmasından ve günlük hayatta sürekli konuşulmasından dolayı, bir şekilde herkes tarafından izleniyor. Zaten dizileri bir kez izledikten sonra da bağımlısı oluyorsunuz. Çoğu başarılı dizinin yapımcısı olan Netflix, 2019 yılında dizilerine yeni sezon bölümleri çekmeyi planlıyor.

13 Reasons Why 3. sezon geliyor!

Türkçe ismi Ölmek İçin On Üç Sebep olarak çevrilen 13 Reasons Why, intihar eden bir kızın geride bıraktıklarını konu alıyor. Drama dizi olan 13 Reasons Why, yayınlanan 2 sezonuyla birlikte oldukça fazla izlendi. Dizinin hayranlarının yoğun ısrarı üzerine Netflix ekibinden müjdeli haber geldi. Twitter üzerinden paylaşılan bilgiye göre 13 Reasons Why dizisinin 3. sezonu 2019 yılında yayınlanacak.

La Casa de Papel 3. Sezon Geliyor!

Netflix'in ilk müjdesi ünlü soygun dizisinden olmuştu. Son bir yıl içerisinde ülkemizde zirveye ulaşan ve İspanyolca yayınlanan soygun dizisi 2. sezonu ile sona erecek deniyordu. Fakat Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte dizinin 3. sezonunun çekildiği haberini aldık. Nisan ayında yapılan paylaşımda 2019 yılında La Casa de Papel'in 3. sezonunun yayınlanacağı söyleniyor. Dizi aslında konu olarak bitmişti tadında bıraksalar iyi olurdu, dediğinizi duyar gibiyiz. Ama yeni soygun maceraları güzel olmaz mıydı?

Netflix'in 2019 sürprizleri bitmiş gibi görünmüyor. Bakalım ilerleyen günlerde bizi neler bekliyor olacak.