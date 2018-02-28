Netflix'ten 700'ün Üzerinde Orijinal Dizi ve Film İçin 8 Milyar Dolar

Netflix, 2018 yılında 700'ün üzerinde orijinal dizi ve film için 8 milyar dolar yatırım yapacak. Güzel haber!

Disney'in 2019 yılında başlaması beklenen akış hizmeti, hiç şüphesiz Netflix gibi mevcut akış hizmetlerini endişelendiriyor. Nitekim Disney, 21st Century Fox'un TV ve film stüdyolarını geçtiğimiz yılın sonunda 52 milyar dolara satın almıştı. Dahası, şu an Netflix'in en popüler içeriklerinin başında gelen Marvel imzalı yapımlar da Disney'in kuracağı akış hizmetine kayacak.

Disney'in bu hamlesinden sonra içerik anlamında elini güçlendirmek isteyen Netflix, 2018 yılında 8 milyar dolar yatırım yaparak, platforma 700'ün üzerinde yeni dizi ve film ekleyecek.

Netflix'in CFO'su David Wells, Variety'e verdiği bir demeçte, "Bu yıl 700'ün üzerinde orijinal TV şovu ve filmi başlatmayı planlıyoruz. 8 milyar doların üzerinde yapacağımız yatırımla platformdaki orijinal içerik sayımızı artıracağız. Her zaman olduğu gibi kullanıcılarımız için büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan söz konusu içerikler hakkında şu an için herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Fakat mevcut içerik kalitesine ve yelpazesine baktığımızda şirket bu konuda pek de endişeli olmasa gerek.

Netflix, özellikle 18-25 yaş arasındaki gençler arasında müthiş bir ilgi görüyor. Dark, Stranger Things, La Casa De Papel ve Black Mirror gibi orijinal içerikler platformun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Son dönemde ABD dışındaki yapımlara da ağırlık veren Netflix, ilk Türk orijinal dizisinin de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olacağı dizi, Osmanlı ve Türk efsanelerinden esinlenerek, özel güçlere sahip genç bir adamın, İstanbul'u yok etmek isteyen özel güçlere karşı, hem şehri hem de tüm insanlığı kurtarma mücadelesini anlatacak.

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi, tüm dünya ile aynı anda 2018 yılında vizyona girecek.