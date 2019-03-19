Netflix’ten Apple’ın Yeni Video Platformuyla İlgili Açıklama

Netflix CEO’su Reed Hasting, pazartesi günü Los Angeles’ta düzenlenen basın etkinliğinde, Apple’ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni dijital yayın platformunda yer almayacaklarını açıkladı.

Apple’ın 25 Mart’ta California, Cupertino’daki kampüsünde düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen yeni video akış servisini gün yüzüne çıkarması bekleniyor. ABD’li teknoloji devi, kendi orijinal içeriklerine ek olarak, HBO, Starz ve Showtime gibi kanallardan üçüncü taraf içerik desteği de alacağını biliyoruz.

Netflix CEO’su Hasting, Apple’ın harika bir şirket olduğunu; ancak yeni video hizmetlerine entegre olmamayı tercih ettiklerini söyledi.

Hasting, dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin yer aldığı 30 dakikalık bir soru - cevap sırasında, rekabetin iyice ısındığı çevrimiçi yayın piyasası da dahil olmak üzere bir dizi konuya daha değindi.

Netflix’in Apple ve Amazon gibi yüksek bütçeye sahip şirketlerle nasıl rekabet edeceği yönündeki soruya “Zorlukla” cevabını veren Hasting, artan rekabetin Netflix’in harcamaları üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu kabul etti.

Buna rağmen güçlü rakiplere sahip olmanın şirketleri daha kaliteli içerikler yapmaya teşvik edeceğini söyleyen Netflix CEO’su, sektörün genişlemesinden herhangi bir endişe duymadıklarını dile getirdi.