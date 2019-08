Netflix’ten 'Bill Gates' Belgeseli

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in hayatı belgesele konu oluyor. Netflix, milyarder ünlü iş adamı hakkında bir belgesel serisi yapacağını duyurdu.

Bill Gates’in belgesel serisini, daha önce 'An Inconvenient Truth' ve 'He Named Me Malala' adlı yapımlarıyla Oscar kazanan Davis Guggenheim’ın yapacağı ve serinin Netflix’te yayınlanacağı ifade edildi.

Guggenheim’ın yanı sıra filmin yapımında, Shannon Dill, Jonathan Silberberg, Nicole Stott, Beth Osisek ve Steven Leckart gibi isimler de yer alacak.

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates (Bill’in Beyninin İçinde: Bill Gates’i Çözmek) olarak adlandırılacağı söylenen belgesel serisinin toplam 3 bölümden oluşacağı belirtiliyor.

Belgesel serisinin, 20 Eylül 2019’da Netflix’e gelmesi bekleniyor.

Paul Allen & Bill Gates (Microsoft - 1975)

Bill Gates Kimdir?

Tam ismi William Henry 'Bill' Gates olan ancak hepimizin Bill Gates olarak tanıdığı ünlü iş adamı, 28 Ekim 1955 tarihinde ABD’nin Seattle eyaletinde dünyaya geldi.

4 Nisan 1975 tarihinde ABD’nin New Mexico eyaletinde temelleri atılan Microsoft şirketinin kurucularından olan Gates, şu anda şirketin başkanlığını ve baş yazılım mimarlığını yapıyor.

Yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş adamı olarak faaliyet gösteren 64 yaşındaki Gates evli ve üç çocuk babası.

Gates sahibi olduğu 103.2 milyar dolarlık varlıkla, Forbes tarafından yayınlanan 'Dünya’nın En Zengin İnsanları' listesinde Jeff Bezos’un ardından 2. sırada yer alıyor.