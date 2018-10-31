Netflix'ten Can Dostlarımızla İlgili Harika Belgesel

Netflix, can dostlarımız köpeklerle ilgili hazırladığı yeni belgeseliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu olan Netflix, dizi ve filmleri kadar başarılı belgeselleriyle de adından söz ettiriyor.

Köpekler ve sahipleri arasındaki duygusal bağı konu alan “Dogs” adlı belgeselinin ilk fragmanını paylaşan Netflix, bilhassa hayvan sahiplerini mutlu edeceğe benziyor.

“Köpekler duygusal bir arınma. Belgeseli izlediğinizde sevginin kurtarıcı gücünü bir kez daha hatırlayacaksınız” diyor ortak yaratıcı Amy Berg.

Veteriner ve vahşi yaşam görevlilerini konu alan belgeseller milyonlarca insan tarafından izleniyor. Hatta Nat Geo Wild ve Animal Planet dahil olmak üzere sadece hayvanlara ayrılmış kanallar bile var. Tüm bunların ışığında Netflix’in doğru bir hamle yaptığını söylesek sanırım yanılmış olmayız.

Altı bölümden oluşacak olan Dogs adlı belgesel, ilk bölümüyle 16 Kasım’da sadece Netflix’te yayınlanacak. İlk bölüm, 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile onun travmatik nöbetler geçiren köpeği Rory’yi anlatacak. İkinci bölümde ise köpeğini Lübnan sınırından geçirmek için ölümü dahi riske alan Suriyeli bir adamın hikayesine tanık olacağız.

Dogs’un fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: