Netflix'ten Kullanıcıları Sevindirecek Yenilik

Dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformlarından Netflix, kullanıcıların karşısına yepyeni bir özellikle çıktı. TV uygulamasına "En Son" adlı yeni bir bölüm ekleyen şirket, bu sayede hem yeni yayınlanan hem de piyasaya sürülecek olan film ve dizilerin takip edilmesini kolaylaştıracak.

Bünyesindeki içeriklerle Hollywood’un dev stüdyolarına kafa tutan Netflix, giderek ısınan streaming yayın piyasasının nabzını tutmaya devam ediyor. Dünya çapında 150 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren platform, yepyeni bir özellikle karşımıza çıktı.

Şirket, TV uygulamasına hem yeni yayınlanan içeriklerin hem de piyasaya sürülecek film ve dizilerin yeni sezonlarını içeren "En Son" adlı bir bölüm ekledi. Uygulamanın kenar çubuğundan erişilebilen yeni bölüm, dün itibarıyla TV ve oyun konsollarında Netflix kullanan üyelere sunuldu.

Söz konusu bölümde gösterilen içerikler, günde birkaç kez güncellenecek ve her üye için kişiselleştirilecek. Netflix, her hafta sınırlı sayıda yeni içerik ekliyor; ancak söz konusu bölüm izleme alışkanlıklarınıza göre yeni dizi ve filmler keşfedilebilmenize imkan tanıyacaktır.

Bu özellik şu an için TV cihazlarıyla sınırlı; ancak Netflix, halihazırda Android tabanlı telefonlarda "yakında geliyor" adlı bir bölümüne sahip ve şu anda iOS platformunda da benzer bir özelliği test ediyor.