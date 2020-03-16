Netflix'ten Mobil Pakete Yüzde 61 Zam! İşte Detaylar

Netflix geçtiğimiz yıl başlattığı test programı ile birlikte haftalık paket ve mobil paket seçeneklerini bazı kullanıcılara sunmuştu. Nitekim daha sonrasında askıya alınan bu paketler, daha öncesinde tercih etmiş kullanıcılar tarafından halen kullanılabiliyor.

Yüzde 61 Zamlandı

Nisan 2019 döneminde bazı kullanıcılar ile buluşan mobil paket bir adet akıllı telefon ya da bir adet tablet üzerinden izleme ve indirme imkanı sunan (standart çözünürlük) uygun fiyatlı bir paket olarak öne çıkıyordu.

Çıkış yaptığı dönemden bu yana 7,99 TL fiyat etiketine sahip olan paketin fiyatı, 15 Nisan 2020 itibarıyla 12,99 TL olarak güncellenecek. Bu da hemen hemen yüzde 61 oranında fiyat artışı anlamına geliyor.

Mobil pakette bir fiyat artışı yaşanacak olsa da diğer paketlerde görünür bir fiyat artışı işareti yok.

Haftalık Paket ve Mobil Paket Nedir?

Haftalık paket ile birlikte mobil, temel, standart ve özel paketleri arasında tercih yapabilen kullanıcılar bir hafta süre ile birlikte bu paketlere sahip olabiliyordu. Tabii haftalık pakette ödenilen ücret de aylık ücretin dörtte biri kadardı.

Mobil paket ise kullanıcılara yalnızca bir adet telefon ya da bir adet tablet üzerinden standart çözünürlük ile izleme ya da indirme imkanı sunan bir paket olarak karşımıza çıkmıştı. Paket, Nisan 2019 döneminde kullanıcılara sunulduğunda 7,99 TL ücrete sahipti.

Tekrarlamamız gerekirse her iki paket de şu an için askıya alındı ve herhangi bir şekilde yeni kayıt ile faydalanmak mümkün değil. Ancak test programı sırasında paketlere geçiş yapan kişiler halen bu paketlerden faydalanabiliyor.